Fußball-Klassiker live auf ProSieben MAXX: Spanien - Deutschland am Donnerstag, 10. Oktober, ab 19:25 Uhr

Zeit für die Revanche: Vor drei Monaten verloren die deutschen U21-Kicker das Europameisterschaftsfinale gegen Spanien mit 1:2. Dafür wollen sich die Jungen Wilden des DFB jetzt revanchieren. ProSieben MAXX zeigt den Fußball-Klassiker Spanien gegen Deutschland, am Donnerstag, 10. Oktober 2019, ab 19:25 Uhr live. Das "ran Fußball"-Team mit Moderator Christian Düren, Experte René Adler und Kommentator Uwe Morawe meldet sich aus dem Estadio Nuevo Arcángel in Córdoba.

Fünf Tage später geht es für die deutsche U21-Nationalmannschaft weiter in der EM-Qualifikation. Das Team von Nationaltrainer Stefan Kuntz trifft am Dienstag, 15. Oktober 2019, in Zenica auf Bosnien-Herzegowina. Moderator Christian Düren, Experte René Adler und Kommentator Matthias Stach berichten ab 18:00 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de.

"ran Fußball" live auf ProSieben MAXX:

Donnerstag, 10. Oktober 2019, 19:25 Uhr: Spanien - Deutschland Dienstag, 15. Oktober 2019, 18:00 Uhr: Bosnien-Herzegowina - Deutschland (EM-Quali)

