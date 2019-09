ProSieben MAXX

Erster Härtetest für die neue U21-Nationalmannschaft! Deutschland startet in die Qualifikation zur EM 2021 - am Dienstag live auf ProSieben MAXX

Jetzt wird's ernst für die "Jungen Wilden"! Nach der erfolgreichen Generalprobe der neuen deutschen U21-Nationalmannschaft am vergangenen Donnerstag, startet das Team von Trainer Stefan Kuntz am Dienstag, 10. September 2019, gegen Wales in die Qualifikation zur EM 2021 - live auf ProSieben MAXX. Das "ran Fußball"-Team mit Moderator Christian Düren, Experte René Adler und Kommentator Uwe Morawe meldet sich ab 19:45 Uhr aus dem Racecourse Ground in Wrexham.

"Der bestandene Test gegen Griechenland war für das Selbstvertrauen der neu formierten Mannschaft extrem wichtig", erklärt "ran Fußball"-Experte René Adler. "Gerade die Leistung in der zweiten Halbzeit stimmt mich sehr positiv, was die anstehende Aufgabe in Wales angeht - wohl wissend, dass man mit einem Mann mehr auf dem Platz war! Ich denke, das Team ist bereit auch gegen Wales zu bestehen und die ersten drei wichtigen Punkte in der EM-Quali einzufahren."

19 U21-Debütanten hat Trainer Stefan Kuntz für das EM-Qualifikationsspiel in Wales nominiert. Bereits beim 2:0 Erfolg im Länderspiel gegen Griechenland ließ der neue Kader sein Können aufblitzen. Auf der Insel startet für die DFB-Junioren die Mission EM-Qualifikation 2021.

#ranFußball: U21-EM-Qualifikation Wales - Deutschland am Dienstag, 10. September 2019, ab 19:45 Uhr live auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de

