Deutschland-Premiere von "Family Guy": Der neue "Funtastic Friday" ab 19. Juli auf ProSieben MAXX

Unterföhring (ots)

17. Juli 2019. Eine kleine Programm-Revolution am Freitagabend! Mit dem neuen "Funtastic Friday" zeigt ProSieben MAXX ab 19. Juli immer freitags zum ersten Mal brandneue und ungeschnittene Folgen von "Family Guy" um 20:15 Uhr: Seth McFarlanes Chaos-Familie erlebt die Deutschland-Premiere ihrer 17. Staffel auf ProSieben MAXX. Dass die Animationsserie in dieser Season bereits ihre 300. Folge feiert, beweist ihre ungebrochene Popularität. Ebenso wie Familienvater Peter: Der steigt in der Staffel trotz oder gerade wegen seiner intellektuellen Mindestflughöhe zu Donald Trumps Pressesprecher auf - und wird zum besten Kumpel von Wladimir Putin! Im Anschluss heißt es: Welcome to Springfield! ProSieben MAXX zeigt zum ersten Mal die "Die Simpsons" mit jeweils drei Classics-Folgen ab 20:45 Uhr - von Staffel eins an.

"Family Guy" Als Deutschland-Premiere Staffel 17 Ab Freitag, 19. Juli 2019, um 20:15 Uhr USA 2018 Creators: Seth MacFarlane, David Zuckerman

