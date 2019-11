ProSieben MAXX

Nordderby und Südschlager! ProSieben MAXX überträgt Hamburger SV vs. Holstein Kiel und FC Augsburg vs. VfB Stuttgart live am Donnerstag

Unterföhring (ots)

Auf die Tore, fertig, los! ProSieben MAXX zeigt in der neuen Saison der Virtual Bundesliga noch mehr Live-Spiele der VBL Club Championship 2019/20 - exklusiv im Free-TV. Los geht es bei "ran eSports: FIFA20 - Virtual Bundesliga" am Donnerstag, 7. November, ab 22:15 Uhr mit der Live-Konferenz der beiden Spiele Hamburger SV gegen Holstein Kiel sowie FC Augsburg gegen VfB Stuttgart. Im Anschluss folgt mit dem Highlight-Magazin "ran eSports: Virtual Bundesliga - Der Spieltag" ab 00:15 Uhr eine Zusammenfassung von weiteren Matches der VBL Club Championship.

"ran eSports"-Experte Benjamin "TaZz" Drexler: "In FIFA 20 müssen die Spieler in Bruchteilen von Sekunden Entscheidungen treffen, die über Sieg oder Niederlage entscheiden können. Nicht ohne Grund wird FIFA auch häufig als Rasenschach bezeichnet. Diese genialen Momente oder manchmal auch kompletten Blackouts der Spieler möchte ich den Zuschauern in meinen Analysen näherbringen."

"ran eSports"-Kommentator Timm Kraeft: "Alles, was den Fußball auszeichnet und so beliebt macht, ist auf dem virtuellen Rasen auch vorhanden. Unsere Zuschauer können sich auf doppelt so viel Action freuen, denn wir haben die Spiele-Anzahl pro Live-Sendung verdoppelt!"

ProSieben MAXX zeigt in der neuen Saison der VBL Club Championship über 13 Wochen immer donnerstags zwei Spiele gleichzeitig als Konferenzschaltung. Moderator Max Zielke führt an der Seite von Kommentator Timm Kraeft, wechselnden Experten und Influencern aus der eSports-Szene durch die wöchentliche Live-Sendung um 22:15 Uhr. Die wöchentlichen Spiele sind ebenfalls auf www.esports.com und https://virtual.bundesliga.com/ zu sehen.

Hashtag zur Sendung: #ranVBL

"ran eSports: FIFA 20 -Virtual Bundesliga", ab 7. November 2019, immer donnerstags um 22:15 Uhr live auf ProSieben MAXX

