Hilfe bei Lehrermangel: Seiten- und Quereinstieg im Bundesländervergleich

Das neue Schuljahr 2019/20 ist in allen Bundesländern wieder in vollem Gange. Ein Problem besteht seit einigen Jahren: An deutschen Schulen herrscht Lehrermangel. Zur Lösung des akuten Problems setzen viele Bundesländer auf den Seiten- und Quereinstieg in das Lehramt. sofatutor.com hat die aktuellen Zahlen der Bundesländer zu den Seiten- und Quereinsteiger/-innen des Schuljahres 2019/20 in einer Infografik aufbereitet.

Zum Start ins neue Schuljahr wurde ein Problem an vielen deutschen Schulen deutlich: Es herrscht Lehrermangel. Um den Mangel an pädagogisch ausgebildeten Lehrkräften auszugleichen, werden vermehrt sogenannte Seiten- und Quereinsteiger/-innen an Schulen angestellt. Diese Einstiegsmöglichkeiten ebnen Personen ohne Lehramtsstudium oder Lehrbefähigung den Weg in das deutsche Schulwesen.

Insgesamt wurden für das laufende Schuljahr 2019/20 bundesweit bisher ca. 31.000 Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen eingestellt. Davon traten 3.444 über den Seiten- oder Quereinstieg ins Schulwesen ein. Der bundesweite Durchschnitt beträgt somit ca. 11,1 %. Die Diskrepanz zwischen den einzelnen Bundesländern ist allerdings sehr groß.

Die Ausprägung des Lehrermangels ist sowohl zwischen den einzelnen Schulformen als auch zwischen den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich. Während Bundesländer wie das Saarland, Rheinland-Pfalz oder Schleswig-Holstein nur in Ausnahmefällen auf Seiten- und Quereinsteiger/-innen zurückgreifen, sind diese Lehrkräfte ohne klassische Lehramtsausbildung in Bundesländern wie Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern bereits fester Bestandteil.

Die Gründe für den Lehrermangel in Deutschland sind sehr unterschiedlich und nur schwer zu bestimmen. In vielen Bundesländern ist es ein Zusammenspiel aus mehreren Faktoren: die sogenannte anhaltende Pensionierungswelle, fehlende Plätze für das Lehramtsstudium an Universitäten, nicht ausreichend veranschlagte Lehrplätze an Schulen und die Besoldung von Lehrkräften, welche mitunter schulformabhängig ist und damit gerade Grundschulen Probleme bereitet.

sofatutor.com ist eine Online-Lernplattform speziell für Schülerinnen und Schüler von der 1. Klasse bis zum Abschluss. Die Lerninhalte werden durch hochwertige Erklär- und Übungsvideos vermittelt und durch interaktive Übungen sowie Arbeitsblätter zum Ausdrucken gefestigt. Die Lernvideos fassen die jeweiligen Lerninhalte prägnant zusammen, orientieren sich an den aktuellen Lehrplänen der Bundesländer und sind durchschnittlich nur zwischen drei und zehn Minuten lang. Insgesamt stehen den Nutzerinnen und Nutzern über 10.000 Lernvideos in 13 Fächern zur Verfügung. Sollten dennoch Fragen offenbleiben, werden diese von Expertinnen und Experten in einem Hausaufgaben-Chat beantwortet. In Deutschland, Österreich und der Schweiz hat sofatutor.com bereits über 350.000 Nutzerinnen und Nutzer.

