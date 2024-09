E.ON Energie Deutschland GmbH

E.ON startet Angebot für solares Laden von Elektroautos - Umfrage zeigt großes Interesse an smarten, grünen Lösungen

München (ots)

Maximal mit eigenem Solarstrom Elektroauto fahren: Das will E.ON Hausbesitzerinnen und Hausbesitzern mit einem neuen Angebot für intelligentes solares Laden ermöglichen. Der Energieanbieter kommt damit einer Umfrage zufolge den Wünschen vieler Photovoltaik-Interessenten nach.

E.ON bringt ein Komplettangebot für smartes Laden mit Sonnenstrom vom eigenen Dach auf den Markt: Es besteht aus einer 8,9 kWp Solaranlage mit 5,12 kWh Speicher, E.ON Home Energiemanager und E.ON Wallbox inklusive Planung und Installation. Wer eine andere Größe für Solaranlage und Batteriespeicher wünscht, kann diese mit Lademöglichkeit fürs Elektroauto und Energiemanagementsystem auch außerhalb des Aktions-Angebots individuell zusammenstellen.

"Solares Überschussladen ist ein idealer Anwendungsfall für Home-Energie-Management-Systeme: Die intelligente Technik sorgt im Hintergrund dafür, dass gezielt eigener Sonnenstrom in die E-Auto-Batterie geladen wird. Die komplexe Steuerung der Systeme geschieht automatisch, sodass die Kundinnen und Kunden ganz nebenbei Stromkosten und CO2 einsparen", fasst Philipp Klenner, in der Geschäftsführung von E.ON Deutschland verantwortlich für Kundenlösungen wie Photovoltaik, die Vorteile zusammen. "Mit der Kombination aus eigener Solaranlage, E-Auto und Energiemanagement können Kundinnen und Kunden ihre persönlichen Energie- und Antriebswende optimal umsetzen", betont Philipp Klenner.

Mehr als jeder zweite Photovoltaik-Interessierte favorisiert Elektroauto-Kauf

Das Interesse an solchen Lösungen zeigt eine E.ON Umfrage unter Hausbesitzerinnen und Hausbesitzern*: Mehr als jeder zweite Photovoltaik-Interessent plant in den nächsten zwei Jahren auch ein Elektroauto anzuschaffen (28 Prozent) oder kann sich den Kauf vorstellen (37 Prozent). Mehr als jeder dritte Solar-Interessierte will zudem ein intelligentes Home-Energiemanagement-Systems in den kommenden zwei Jahren fürs Eigenheim anschaffen. Diese Technik stellt das smart gesteuerte solare Laden zuhause sicher.

E.ON Home Energiemanager für intelligentes Überschussladen

Das Home-Energiemanagement-System, der E.ON Home Energiemanager, ist das Herzstück des neuen Komplettangebots von E.ON für solares Laden. Das System monitort den Stromverbrauch im Haus, die Solarstromerzeugung, den Ladestand des Heimspeichers und des verbundenen E-Autos - und steuert auf dieser Basis die E.ON Wallbox automatisch nach den Wünschen des Nutzers bzw. der Nutzerin. So kann gezielt der Sonnenstrom vom Dach, der im Haus gerade nicht verbraucht wird, ins Auto geladen werden. Bei viel überschüssigem eigenem Solarstrom erhöht das Energiemanagementsystem die Ladegeschwindigkeit automatisch, bei weniger reduziert es sie. Die Kundinnen und Kunden können das Monitoring der Stromflüsse im Haus über die E.ON Home App verfolgen.

Mit dem Home-Energie-Managementsystem wird die Nutzung des eigenen Solarstroms maximiert und die des Netzstroms reduziert. So kann es helfen, die Stromkostenrechnung zu senken. Komforteinbußen sind dabei nicht zu befürchten: Nutzerinnen und Nutzer können selbst über die E.ON Home App festlegen, ob sie ausschließlich mit überschüssigem Sonnenstrom laden oder auch Netzstrom nutzen möchten. Letzteres kann zum Beispiel sinnvoll sein, wenn an sonnenarmen Tagen schnell ein bestimmter Ladestand des Fahrzeugs erreicht sein soll. Ein Heim-Batteriespeicher komplettiert das Paket, um gespeicherten Sonnenstrom später zu nutzen.

Alle Informationen zum Angebot sind zu finden unter: www.eon.de/solar

* Das Meinungsforschungsinstitut Statista hat im Auftrag von E.ON Energie Deutschland für die Studie insgesamt 2.000 Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer, die im eigenen Haus leben, befragt. Die Ergebnisse sind repräsentativ für Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer der Bundesrepublik Deutschland ab 18 Jahren.

Original-Content von: E.ON Energie Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell