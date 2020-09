Bunt ist schlau - Bewusste Ernährung für alle mit ALDI SÜD

Unternehmensgruppe ALDI SÜD

Mit der neuen Kampagne "Bunt ist schlau" unterstützt ALDI SÜD die Kunden vom 5. bis 25. Oktober 2020 bei einer bewussten Ernährung. Damit zeigt das Unternehmen, dass ein bewusster Lebensstil - gerade im Alltag von Familien - einfach und günstig möglich ist. Darüber hinaus können die Kunden mit ihrem Einkauf im Aktionszeitraum Gutes tun und die GemüseAckerdemie unterstützen.

Gerade in Corona-Zeiten ist bei vielen Menschen das Bedürfnis nach einer bewussten und gesunden Ernährung gestiegen. Für die Kampagne "Bunt ist schlau" hat ALDI SÜD fünf "bunte" Obst-und Gemüsesorten ausgewählt, aus denen sich ganz leicht leckere Gerichte zaubern lassen: Brokkoli, Gala-Äpfel, Ananas, Snack-Möhren und Auberginen. Wenn die Kunden diese Produkte im Aktionszeitraum einkaufen, tun sie nicht nur sich selbst etwas Gutes, sondern unterstützen auch die GemüseAckerdemie, ein vielfach ausgezeichnetes Bildungsprogramm des Vereins Ackerdemia. Kinder und Jugendliche bauen dabei ein Jahr lang ihr eigenes Gemüse an - direkt an ihrer Schule. So erfahren sie unmittelbar, wo ihr Essen herkommt und entwickeln mehr Wertschätzung für Natur und Lebensmittel. Im Aktionszeitraum werden zehn Prozent der Einnahmen aus dem Verkauf der fünf definierten Obst- und Gemüsesorten an die GemüseAckerdemie gespendet.

"Mit 'Bunt ist schlau' geben wir unseren Kunden Anregungen für eine ausgewogene Ernährung, die sich im Alltag leicht zubereiten lässt und nicht viel kostet", so Christian Baur, Director Buying bei ALDI SÜD. "Mit der Kampagne möchten wir gleichzeitig unsere Frischekompetenz unter Beweis stellen und unseren Kunden Orientierung geben. Denn unser Obst- und Gemüsesortiment umfasst über 120 verschiedene Artikel." Das Obst- und Gemüsesortiment von ALDI SÜD steht für Vielfalt. Aus den 120 Artikeln sind über 50 regionale Artikel sowie außerdem viele Exoten wie Granatäpfel oder Papaya, saisonal kommen noch Artikel wie Kaki oder Litschi hinzu.

Begleitet wird die Aktion auf unterschiedlichen ALDI SÜD Kanälen mit zahlreichen Anregungen für eine bewusste Ernährung. Rezepte rund um die so genannte Regenbogenernährung geben den Kunden Ideen, wie sie ihre Einkäufe frisch und lecker zubereiten können.

