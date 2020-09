Unternehmensgruppe ALDI SÜD

Tag des Kaffees: ALDI SÜD liefert Fakten und Trends zum beliebtesten Heißgetränk der Deutschen

Mülheim an der Ruhr (ots)

- Pro Kopf werden hierzulande derzeit ca. 166 Liter Kaffee pro Jahr konsumiert. Das macht Kaffee zum beliebtesten Heißgetränk in Deutschland.* - 72 Prozent der Bundesbürger trinken mindestens eine Tasse am Tag.* Der Großteil am liebsten mit Milch - und neuerdings auch mit pflanzlichen Milchalternativen. - ALDI SÜD zählt mit zwei Röstereien zu den großen Kaffeeproduzenten Deutschlands. 80 Prozent der ALDI Kaffee-Produkte sind nachhaltig produziert. Kaffeeliebhabern macht ALDI SÜD zum Tag des Kaffees ein besonderes Angebot.

Am 1. Oktober findet der Tag des Kaffees bereits zum 15. Mal statt. Ins Leben gerufen wurde er im Jahr 2006 vom Deutschen Kaffeeverband. Der Durchschnittsverbrauch in Deutschland liegt derzeit bei 5,66 Kilogramm pro Person pro Jahr.* Für ALDI SÜD besitzt Kaffee einen hohen Stellenwert. Kaffee ist das einzige Produkt, das ALDI SÜD in Deutschland selbst herstellt - sowohl für das eigene Unternehmen als auch für externe Kunden. Ein Grund, Markt und Trends genau zu beobachten.

Vereinfacht können Kaffeeprodukte in vier Gruppen unterteilt werden: Mahlkaffee, ganze Bohne, Pads und Kapseln. Nach wie vor ist Mahlkaffee in Deutschland am beliebtesten. Aber der Trend geht zu ganzen Bohnen für Vollautomaten und Einzelportionssystemen. Das ist unter anderem den kleiner werdenden Haushalten geschuldet. ALDI SÜD begegnet dieser Entwicklung mit wachsender Sortimentsbreite. Bereits seit 2006 ließ das Unternehmen Pads produzieren, bald darauf folgten Kapseln und das eigene Kaffeesystem EXPRESSI.

Wachsendes Ernährungsbewusstsein der Verbraucher

Wie kann ich mich bewusst und nachhaltig ernähren? Diese Frage beschäftigt immer mehr Verbraucher. Mit zwei bis vier Kalorien pro Tasse schneidet schwarzer Kaffee bei kalorienbewussten Konsumenten gut ab. Die meisten Verbraucher geben zwar weiterhin Vollmilch hinzu - aber bereits 16 Prozent der Bundesbürger greifen im Alltag zu Milchalternativen.** ALDI SÜD hat Kokos-, Mandel- und Haferdrinks im Angebot.

Woher stammt das Rohprodukt?

Wie sozial und umweltbewusst wird Kaffee erzeugt? Das gewinnt insbesondere für jüngere Konsumenten an Bedeutung. Im Jahr 2020 sind bereits etwa 80 Prozent der ALDI Kaffee-Produkte nachhaltig zertifiziert und tragen ein UTZ, Bio- oder Fairtrade-Logo. Zudem unterstützt ALDI SÜD seit 2016 gemeinsam mit Fairtrade ein Kaffeeprojekt in Honduras.

Was verursacht Unterschiede in Geschmack und Qualität?

Der Anteil der Sorte Arabica an der gesamten Produktionsmenge von Kaffee liegt bei ca. 58 Prozent. Etwa 30 Prozent Anteil am Weltmarkt hat die Sorte Robusta.* Arabica schmeckt eher fein, Robusta eher kräftig. "Mit unseren Röstverfahren und unserer fast 60-jährigen Rösterfahrung gelingt es uns, aus unseren hochwertigen Rohkaffees nur die besten Aromen hervorzubringen", sagt Michael Körnig, Geschäftsführer des ALDI SÜD Tochterunternehmens NewCoffee GmbH & Co oHG. "Kurzzeitröstungen, die die Qualität mindern könnten, kommen nicht zum Einsatz."

Kartonweise ALDI Preise - unser Kundengeschenk zum Tag des Kaffees

Kaffeeliebhabern macht ALDI SÜD zum Tag des Kaffees ein spezielles Geschenk. Beim Einkauf eines 6-, 8-, oder 12er-Kartons ihrer Lieblingssorte zahlen die Kunden weniger als üblich. Das Angebot umfasst Produkte der Kaffee-Eigenmarken TIZIO, AMAROY und EXPRESSI.

*Statista

** GfK ConsumerScan

