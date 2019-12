Unternehmensgruppe ALDI SÜD

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag hat die Prüfungsbesten 2019 ausgezeichnet

Bei den Verkäufern schafften es drei Azubis auf Platz eins

Sie absolvieren ihre Ausbildung alle bei ALDI SÜD

Mülheim an der Ruhr (ots)

Der Jubel war groß, als bei der Nationalen Bestenehrung die Sieger in der Kategorie Verkäufer aufgerufen wurden. Im MARITIM Hotel hatten die ALDI SÜD Azubis Vinitha Mathew, Vanessa Bartsch und Marcel Sanchez-Torres die Bühne exklusiv für sich. Mit ihren Prüfungsergebnissen sind sie die Besten von bundesweit knapp 20.000 Absolventen im Winter 2018/2019 und Sommer 2019. "Wir freuen uns über die Anerkennung und gratulieren ganz herzlich", sagt Kamila Kwasny, Corporate HR Director bei ALDI SÜD. "Wir sind sehr stolz auf unsere Auszubildenden und auf die Kolleginnen und Kollegen, die jeden Tag so viel Herzblut in die Ausbildung unseres Nachwuchses stecken."

Top-Azubis aus Bayern, NRW und Baden-Württemberg

Vinitha Mathew wird von der ALDI SÜD Regionalgesellschaft Ketsch ausgebildet. Sie wohnt in Plankstadt und arbeitet in der Filiale in Eppelheim bei Heidelberg. Im August 2017 begann sie ihre Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau. Vanessa Bartsch aus Absberg bei Nürnberg arbeitet für ALDI Roth in der Filiale in Georgensgmünd. Dritter im Bund ist Marcel Sanchez-Torres. Der angehende Einzelhandelskaufmann kommt aus Alsdorf bei Aachen und wird von ALDI Eschweiler ausgebildet. Neben ihnen haben es dieses Jahr wieder viele ALDI SÜD Azubis unter die Kreis- und Landesbesten geschafft.

Ausgezeichnete Rahmenbedingungen

ALDI SÜD engagiert sich stark in der Ausbildung. Die 30 Regionalgesellschaften bilden Fach- und Nachwuchskräfte für den Einzelhandel aus - aktuell rund 4800 - und arbeiten vielerorts eng mit Schulen zusammen. Azubis erwartet ein attraktives Gehalt, das ab August 2020 zudem angehoben wird: auf 1000 Euro im ersten Jahr, 1100 Euro im zweiten Jahr und 1250 Euro im dritten Jahr. Hinzu kommen seit jeher Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie tarifliche Altersvorsorge.

Pressekontakt:

Unternehmensgruppe ALDI SÜD: Lina Binder, presse@aldi-sued.de

Pressematerial: aldi-sued.de/presse

Original-Content von: Unternehmensgruppe ALDI SÜD, übermittelt durch news aktuell