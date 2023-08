REWE Markt GmbH

Kleingeld sinnvoll nutzen mit dem Coinstar-Service bei REWE

In 1.000 REWE-Märkten können Kund:innen Münzgeld gegen Wertbons tauschen

Köln (ots)

Kleingeld nervt. Vor allem, wenn sich über die Zeit viele Münzen angesammelt haben. Doch wie sie wieder loswerden? Mit den Münzgeldwechsel-Automaten von Coinstar bietet REWE Kund:innen seit 2019 einen Service, mit dem sie ihr Kleingeld schnell und einfach eintauschen können. Heute sind bereits 1.000 Wechselautomaten in den Märkten des Lebensmittelhändlers in Betrieb.

Simples Konzept: Münzen rein, Wertbon raus

Die Coinstar-Automaten stehen meistens im Eingangsbereich der REWE-Märkte. Ihre Handhabung ist leicht verständlich und auch großen Mengen an unsortierten Münzen können einfach reingeschüttet werden. So können Kund:innen ihr Kleingeld noch vor dem Einkauf gegen einen Wertbon tauschen. Wie ein Pfandbon kann dieser an der REWE-Kasse zum Bezahlen genutzt werden. Maximal 500 Euro können auf diese Weise gewechselt werden. Für die Nutzung berechnet Coinstar eine Gebühr von 9,9 Prozent, die direkt vom Wertbon abgezogen wird. Falsche Münzen und fremde Währungen werden sehr genau aussortiert. Ein Service, der gut ankommt: Täglich nutzen rund 7.800 Kund:innen die Coinstar-Automaten in den REWE-Märkten.

REWE und Coinstar: Erfolgreiche Kooperation seit 2019

2019 nahm Coinstar den ersten Automaten in einem REWE-Markt in Betrieb. Aufgrund der großen Beliebtheit bei den Kund:innen sind seither 999 Automaten hinzugekommen. Damit ist REWE hierzulande der größte Kooperationspartner von Coinstar. Weltweit betreibt das Unternehmen aus Seattle über 25.000 aktive Automaten und ist Marktführer im Bereich der Münzgeldwechsler.

Über REWE:

Mit einem Umsatz von 28,4 Mrd. Euro (2022), bundesweit mehr als 160.000 Mitarbeitenden und 3.800 Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige REWE-Kaufleute betrieben. Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von 84,8 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren mehr als 384.000 Beschäftigten in 21 europäischen Ländern präsent.

Original-Content von: REWE Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell