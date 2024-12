5.000 Hochgewinner bei Eurojackpot / Gewinner von Freitag sorgen für Erreichen eines Meilensteins

Eurojackpot

Seit Start der Lotterie Eurojackpot in 2012 haben über 5.000 Personen Hochgewinne abgeräumt. Knapp 600 wurden sogar Millionäre. Einer der Jüngsten ist ein Pole, der am vergangenen Freitag den Jackpot von rund 21,3 Millionen Euro gewann.

Was für ein Meilenstein zum Ende des Jahres: Seit dem Start der Lotterie Eurojackpot 2012 wurden 5.003 Tipper zu Hochgewinnern. Sie räumten Summen zwischen 100.000 und 120 Millionen Euro ab. Bis heute fanden 807 Ziehungen statt. Dies bedeutet: Im Durchschnitt gibt es mehr als sechs Spielteilnehmer mit mindestens sechsstelligen Gewinnen pro Ziehung. Davon machten sogar 594 Spielaufträge Tipper zu Millionären.

Jackpot in Polen geknackt

Zu dieser Bilanz trugen auch die Gewinne am vergangenen Freitag (13. Dezember) bei. Mit den Gewinnzahlen 1, 4, 19, 35 und 42 sowie den beiden Eurozahlen 1 und 3 wurde die Gewinnklasse 1 getroffen. Die Gewinnsumme von 21.312.702,50 Euro geht nach Polen. Vier weitere Spielteilnehmer haben mit einem Gewinn von mehr als einer halben Million Euro jede Menge Grund zur Freude. Die Tipper aus Hamburg, Nordrhein-Westfalen. Rheinland-Pfalz und der Tschechischen Republik erzielten Treffer im zweiten Rang, die jeweils genau 521.866,60 Euro wert sind. Und auch die dritte Gewinnklasse brachte Hochgewinner hervor: Neun weitere Tipper aus Baden-Württemberg (2 x), Nordrhein-Westfalen, Dänemark (4 x), Slowakei und Polen sind seit Freitag (13. Dezember) um exakt 130.803,70 Euro reicher. Somit seigt die Gesamtzahl der Hochgewinne über die 5.000er Marke.

Die Top 10 im europäischen Ranking

Mit Blick auf die Nationenwertung bleibt Deutschland weiterhin Spitzenreiter. Mehr als die Hälfte aller Hochgewinne - nämlich 2.514 - ging in die 16 deutschen Bundesländer. 329-mal machte Eurojackpot dabei deutsche Spielteilnehmer zu Millionären. So auch zuletzt am 6. Dezember, als der Mega-Jackpot von 120 Millionen Euro von zwei deutschen Tippern aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gewonnen wurde und jeder 60 Millionen Euro abräumte. Gleich zweimal in der Geschichte von Eurojackpot konnte auch der maximal mögliche Gewinn von 120 Millionen Euro an deutsche Tipper ausgezahlt werden: Im November 2022 war es ein Berliner, der diese Summe gewann und im Juni 2023 ein Schleswig-Holsteiner. Auf den Plätzen zwei und drei bei den Hochgewinnen zwischen 100.000 bis 120 Millionen Euro liegen Finnland (509) und Dänemark (413).

Bundesvergleich

In der bundesweiten Hitliste der Hochgewinne liegt Nordrhein-Westfalen mit 608 Gewinnen vorn. 78 dieser NRW-Gewinne lagen in Millionenhöhe. Auf den Verfolgerplätzen liegen Bayern (375 Hochgewinner / 45 Millionäre) und Baden-Württemberg (351 Hochgewinner / 56 Millionäre).

Jackpot bei 10 Millionen Euro

Zur kommenden Ziehung am Dienstag, (17. Dezember) startet eine neue Jackpotphase. In der ersten Gewinnklasse stehen 10 Millionen Euro (Chance 1:140 Mio.). Weitere Informationen gibt es in allen Lotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de.

