Caritas stellt Gelder für die Flüchtlinge im Libanon bereit

Freiburg/Beirut (ots)

Caritas international stellt 50.000 Euro für Akuthilfe im Libanon zur Verfügung - Partnerorganisationen bringen die Menschen in Notunterkünften unter und verteilen Lebensmittel sowie andere Hilfsgüter

Caritas international, das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes, stellt 50.000 Euro für Nothilfe im Libanon bereit. "Unsere Partner haben bereits begonnen, die vor allem aus dem Süden des Libanons stammenden Flüchtlinge in Notunterkünften unterzubringen", teilt Oliver Müller, der Leiter von Caritas international mit. "Wir sind sehr dankbar, dass die Partner so schnell mit der Nothilfe begonnen haben, obwohl deren Mitarbeitende zum Teil selbst von den Kämpfen betroffen sind und fliehen mussten."

Auf der Flucht sind nach Angaben der Vereinten Nationen 90.000 Menschen in Richtung Beirut. Diese Zivilisten mussten ihre Dörfer im Süden des Libanons verlassen, weil sich dort der Beschuss der israelischen Armee auf Stellungen der Hisbollah ausgeweitet hat. Die Partnerorganisationen versorgen die Flüchtlinge darüber hinaus mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln und Medikamenten. "Wer nicht bei Verwandten und Freunden unterkommt, weiß meist nicht wohin. Unsere Partner bringen die Flüchtlinge erst einmal sicher unter", sagt Müller.

Gleichzeitig versuchen die Partnerorganisationen, bestehende Hilfsprojekte in der jetzigen Situation aufrechtzuerhalten. Beispielsweise die Hilfsorganisation Amel Association International, die im Süden alles daransetzt, ihre Unterstützung für alte und kranke Menschen fortzuführen. "Das ist besonders wertvoll, weil diese Menschen zur Flucht nicht in der Lage sind. Sie sind auf diese Hilfe angewiesen. Die Helferinnen und Helfer bringen den Kranken und älteren Patienten lebenswichtige Medikamente und unterstützen sie auch psychisch", erläutert Müller.

Die Unterstützung der Menschen im Libanon durch Hilfsorganisationen ist unverzichtbar, weil sich das Land bereits seit Jahren in einer wirtschaftlichen und politischen Krise befindet und diese Hilfen aus eigener Kraft nicht leisten kann. Ein Viertel der Bevölkerung sind zudem Flüchtlinge aus Palästina, dem Irak und Syrien. Caritas international ist daher seit Jahren mit den Partnern in vielen Projekten in allen Landesteilen engagiert, um die Menschen zu unterstützen.

Caritas international ist das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes. Dieser gehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas mit 162 nationalen Mitgliedsverbänden.

