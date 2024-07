Krafttraining hält fit und gesund - und ist nicht nur etwas für Bodybuilder

Baierbrunn (ots) - Was tun, wenn Mückenstiche, Schnupfen oder Fieber den Urlaub überschatten? Was an nützlichen und vielleicht auch wundersamen Dingen in eine Reiseapotheke gehört, um beim Urlaub mit Kindern krisenfest unterwegs zu sein, zeigt das Apothekenmagazin "ELTERN". Pinzette und Zeckenkarte nicht vergessen Zum Beispiel etwas zum Kühlen. Wer einmal ein komplett von Mücken zerstochenes Kind erlebt hat, weiß, ...

mehr