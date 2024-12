Eurojackpot

Geschafft: Eurojackpot nach 18 Ziehungen geknackt

Zwei Tipper aus NRW und Rheinland-Pfalz teilen sich 120 Millionen

Münster (ots)

Eine Nikolaus-Überraschung der Extraklasse: Nach inzwischen 18 Versuchen, den Eurojackpot zu knacken, gelang dies nun gleich zwei Spielteilnehmern. Beide Tipper kommen aus Deutschland. Zur Ziehung am Freitag (6. Dezember) sagten die beiden Glückspilze aus NRW und Rheinland-Pfalz alle Gewinnzahlen inklusive Eurozahlen korrekt voraus. Der 120 Millionen Euro schwere Jackpot wird nun zwischen beiden geteilt. Weitere Millionäre gibt es in den Gewinnrängen 2.

Diesen Nikolaustag werden zwei Eurojackpot-Tipper aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz wohl ein Leben lang in Erinnerung behalten: Schließlich dürfen sie sich nicht nur über Schokolade und Nüsse im Nikolausstiefel freuen, sondern auch jeweils über unglaubliche 60 Millionen Euro. Zur 18. Ziehung der aktuellen Jackpotperiode am Freitag (6. Dezember) konnten die beiden Spielteilnehmer den MEGA-Jackpot von 120 Millionen Euro knacken.

Die Gewinnzahlen, die die frischgebackenen Multimillionäre auf ihren Eurojackpot-Spielscheinen stehen haben und die am Freitag in Helsinki gezogen wurden, lauten: 8, 14, 45, 47, 50 sowie die beiden Eurozahlen 2 und 12. Den Gewinnern aus NRW und Rheinland-Pfalz stehen damit jeweils eine Gewinnsumme von 60.000.000 Millionen Euro zu.

Vergangene Jackpot-Gewinne

Zuletzt konnte der Eurojackpot am 4. Oktober 2024 geknackt werden. Zu dem Zeitpunkt gingen rund 81 Millionen Euro nach Litauen. Dass sich ein deutscher Tipper den Pott holte, war jüngst im August dieses Jahres der Fall. Zu diesem Zeitpunkt gewann ebenfalls ein Nordrhein-Westfale den Mega-Jackpot in Höhe von 92,5 Millionen Euro. Dass ein Rheinland-Pfälzer einen Treffer in der ersten Gewinnklasse erzielen konnte, liegt drei Jahre zurück: Am 24. Dezember 2021 gewann ein Spielteilnehmer 12,7 Millionen Euro. Der Landesrekord für Rheinland-Pfalz liegt bei 63,2 Millionen Euro und konnte im Februar 2019 von einem Tipper geholt werden.

Weitere Millionäre

Auch in der zweiten Gewinnklasse ging es am Freitag um einen bisher noch nie dagewesenen Fall: Erstmalig in der Geschichte von Eurojackpot war Rang 2 mit rund 28 Millionen Euro gefüllt und damit so voll wie noch nie. Der Pott konnte ebenfalls von zwei Tippern geholt werden und wird zwischen ihnen geteilt. Jeweils 14.364.616 Euro gehen nach Hessen und Nordrhein-Westfalen.

Längste Jackpotphase der Lotterie

Die aktuelle Jackpotperiode dauerte 18 Ziehungen an, sieben Mal hintereinander ging es um die maximal mögliche Gewinnsumme von 120 Millionen Euro. Das hat es beides bei Eurojackpot noch nie zuvor gegeben. Bisher mussten die Kugeln in einer Jackpotphase höchstens 17mal rollen, bis der Topf geleert wurde. Bei den 18 vergangenen Ziehungen konnten insgesamt 46 Millionäre ermittelt werden.

Neue Jackpotphase

Bereits am kommenden Dienstag (10. Dezember) startet die nächste Jackpotphase bei der Lotterie Eurojackpot. Dann stehen erneut zehn Millionen Euro im obersten Rang (Jackpot-Chance 1: 140 Mio.). Weitere Informationen gibt es in allen Lotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de.

