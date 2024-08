Eurojackpot

Deutschland träumt von Weltreisen und Eigenheimen

Bild-Infos

Download

Münster (ots)

Hinaus in die große weite Welt oder hinein in die eigenen vier Wände: Welche Träume sich die Deutschen mit einem Jackpotgewinn endlich erfüllen würden.

Was sind die Lebensträume der Deutschen? Mit ein paar Millionen aus dem Eurojackpot in der Tasche ist die Antwort klar: Die meisten würden sofort die Koffer packen und in den nächsten Flieger steigen - mit 21 Prozent belegt die Weltreise mit Partnerin oder Partner Platz 1 unter den Lebensträumen. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage von Appinio im Auftrag der Lotterie Eurojackpot.*

"Die Reiselust der Deutschen ist bekannt, sie gehören zusammen mit den Chinesen und den US-Amerikanern zu den Reiseweltmeistern", sagt Bodo Kemper von Eurojackpot. "Auch in den gegenwärtig recht unsicheren Zeiten scheint die Sehnsucht nach fernen Ländern ungebrochen zu sein: Viele träumen von einem unbeschwerten Leben, weit weg von schlechten Nachrichten und den Sorgen des Alltags."

Einige der Befragten gehen sogar noch weiter: Statt um die Welt zu jetten, würden sie am liebsten auswandern. Etwas mehr als 16 Prozent könnten sich ein Leben fernab der Heimat vorstellen. Damit belegen sie Platz 2. Allerdings gibt es auch einen gegenläufigen Trend zum In-die-Ferne-Schweifen.

My home is my castle - und mein Hobby mein Beruf

Nur 0,2 Prozentpunkte hinter den Auswanderern und damit auf Platz 3 landen die, die lieber zu Hause bleiben - und zwar im eigenen: Für 16 Prozent besteht der Lebenstraum darin, ein Haus zu bauen. Bei den derzeitigen Immobilienpreisen käme ihnen ein Glückstreffer beim Eurojackpot bestimmt sehr gelegen! Doch auch für den Lebenstraum auf Platz 4 wäre der Geldsegen hilfreich: Mehr als jeder Siebte, etwa 15 Prozent, würde seinen Job an den Nagel hängen und sein Hobby zum Beruf machen - beruhigend, wenn man ein Millionen-Polster hat. Im einstelligen Prozentbereich sind alle weiteren Antwortmöglichkeiten, wie Vermögensaufbau für ein Erbe, ein Buch schreiben und drucken lassen oder ein Café mit Freunden eröffnen zu finden. Für die Befragten am wenigsten erstrebenswert und für einen Lebenstraum unattraktiv: der Berufswunsch Influencer.

Männer liegen beim Reisen vorn, Frauen beim Hausbau

Deutlich mehr Reiselust als Frauen verspüren die männlichen Befragten: Bei 23 Prozent von ihnen ist die Weltreise der Lebenstraum schlechthin. Bei Frauen beträgt der Anteil nur 20 Prozent. Dafür liegen die Frauen beim Hausbau und beim Auswandern mit jeweils 17 Prozent vorn. Hier sind die Männer nur mit jeweils 15 Prozent vertreten. Männer können sich wiederum eher vorstellen, ihr Hobby zum Beruf zu machen: 18 Prozent träumen davon - aber nur 13 Prozent der Frauen. Verknüpfen Männer ihren Lebenstraum etwa stärker mit dem Beruf als Frauen? Ein weiteres Ergebnis deutet genau darauf hin: 7 Prozent der Männer würden mit einem Lottogewinn ein eigenes Unternehmen gründen. Doch nur für 5 Prozent der Frauen käme das infrage.

Jüngere sind abenteuerlustig? Nein, die Älteren!

Der Vergleich der Altersgruppen fördert ein überraschendes Ergebnis zutage: Die Weltreise ist als Lebenstraum bei den Jungen nicht so beliebt, wie zu erwarten gewesen wäre. Statt den Millionengewinn in einen Trip um den Globus zu investieren, wollen 25 Prozent der 18- bis 24-Jährigen lieber ein Haus bauen. Bei den 25- bis 34-Jährigen sieht es nicht viel anders aus: Hier sind es 22 Prozent mit Eigenheim-Ambitionen. Erst ab 35 Jahren nimmt die Abenteuerlust zu: Die Weltreise liegt bei dieser Altersgruppe mit 26 Prozent ganz vorn - wobei der Hausbau mit 18 Prozent immerhin noch Platz 2 einnimmt. Ab 45 Jahren rangiert der Haustraum jedoch unter ferner liefen, Reisen und Auswandern dominieren endgültig die Lebenstraum-Hitliste.

Eigenheim, Weltreise, Auswandern - möchte denn überhaupt noch jemand arbeiten, wenn er oder sie den Eurojackpot geknackt hat? Ja, die Jüngeren sind durchaus ambitioniert! Für die 18- bis 24-Jährigen und die 25- bis 34-Jährigen ist es der zweitwichtigste Lebenstraum, das Hobby zum Beruf zu machen (23 % bzw. 15 %). Damit bestätigt die Umfrage nicht das Vorurteil, die Gen Z sei arbeitsfaul, sondern zeigt auf, dass die heutigen Berufseinsteiger die Kombination von Spaß und Arbeit suchen.

Damit aus Träumen Wirklichkeit wird, kann dem Glück auf die Sprünge geholfen werden. Die nächste Gelegenheit ist der aktuelle Eurojackpot von rund 90 Millionen Euro, der in der Ziehung am kommenden Freitag (30. August) zur Verfügung steht. Weitere Informationen gibt es in allen Lotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de.

* Für die Untersuchung hat Appinio im Auftrag von Eurojackpot im Februar 2024 insgesamt 1.000 Personen zwischen 18 und 65 Jahren über das Appinio eigene Mobil-Panel in Deutschland befragt. Die Ergebnisse sind repräsentativ gewichtet nach Alter und Geschlecht.

Original-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuell