Erste internationale Eurojackpot-Marketing-Konferenz / WestLotto diskutiert mit Vertretern aus 18 europäischen Ländern

Eurojackpot hat sich in nur wenigen Jahren zu einer der bedeutendsten europäischen Lotterien entwickelt. Das funktioniert natürlich nicht ohne Marketing. Ein großes Aufgebot an Experten der Lotteriebranche aus den 18 europäischen Partnerländern, die den Eurojackpot anbieten, traf sich jetzt bei WestLotto an der Weseler Straße in Münster. Der größte Lotterieveranstalter Deutschlands hatte als Eurojackpot-Federführer mit Nederlandse Loterij zum ersten internationalen Eurojackpot-Marketing-Kongress eingeladen. Rund 70 Experten diskutierten über die Entwicklungen der Digitalisierung im Glücksspielmarkt. Vorrangiges Ziel war es, sich auf internationaler Ebene über aktuelle Marketinginstrumente auszutauschen. Dabei spielten neueste Erkenntnisse aus dem Digitalmarketing eine große Rolle.

