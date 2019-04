Einatmen, ausatmen, loslaufen! Mit Hans Sarpei zum Weltrekord beim Fisherman's Friend StrongmanRun

CFP Brands Süßwarenhandels GmbH & Co. KG

Die Kultmarke veranstaltet beim Fisherman's Friend StrongmanRun am 04. Mai 2019 am Nürburgring die größte Atem-Meditations-Session aller Zeiten. Unter dem Motto "Breathe. Focus. Go!" unterstützt Fisherman's Friend die Läufer nicht nur dabei, ihre Konzentration zu steigern, sondern vor allem dabei, weitere mentale und physische Kräfte freizusetzen. Denn durch die Pastillen von Fisherman's Friend öffnen sich die Atemwege, das Durchatmen wird unterstützt und der Kopf wird frei. Das möchte Fisherman's Friend nun mit einem Weltrekordversuch unter Beweis stellen. Für den erfolgreichen Rekord müssen mindestens 1.000 Personen aktiv an der größten Atem-Meditations-Session teilnehmen, die direkt vor der legendären Startshow stattfindet. Als zusätzlichen Ansporn für die Teilnehmer hat Fisherman's Friend den ehemaligen Bundesliga-Spieler und Coach Hans Sarpei (42) verpflichtet.

Der Fisherman's Friend StrongmanRun, die Mutter aller Hindernisläufe, bietet mit Strecken von 24, 12 und 6 Kilometern sowohl für ambitionierte Läufer als auch für Einsteiger eine echte Herausforderung. "Ein wesentlicher Faktor für die Bewältigung des Fisherman´s Friend StrongmanRun ist nicht nur physische, sondern auch mentale Stärke. Atem-Mediations-Übungen können hier beispielsweise wertvolle Impulse liefern, denn die richtigen Atem-Techniken verbessern den Sauerstoff-Austausch, fördern die Konzentration und unterstützen damit die sportliche Leistungsfähigkeit" erklärt Hans Sarpei. "Und dafür ist es wichtig, besonders tief und regelmäßig einzuatmen, denn nur so kann man das ganze Fassungsvermögen der Lunge ausnutzen. Und genau bei diesem tiefen Durchatmen hilft Fisherman's Friend optimal!" Denn ob bei fruchtigen Geschmacksrichtungen wie Cherry oder bei minzigen Sorten wie Mint oder Spearmint: der Menthol-Gehalt in den ovalen Pastillen unterstützt das Durchatmen, macht den Kopf frei und hilft dabei, sich zu fokussieren, um dann den nächsten Schritt zu machen - sei es beim Fisherman's Friend StrongmanRun oder einer anderen alltäglichen Herausforderung.

Hans Sarpei als Läufer und Motivator

Mit seiner humorvollen Art hat sich Hans Sarpei als langjähriger Fußball-Bundesliga-Profi, Ghanaischer Nationalspieler und fairer Sportsmann einen Namen in der Sportszene gemacht. Das zeigte er nach seiner aktiven Karriere vor allem in seiner eigenen Serie "Hans Sarpei - das T steht für Coach." Dort unterstützte er Fußball-Amateurmannschaften als Trainer mit seiner Fußball-Expertise und als Motivator. Hans Sarpei steht für Toleranz im Sport, hat immer seinen eigenen Weg verfolgt - das kommt auch in seiner großen Community gut an. Beste Voraussetzungen, den Weltrekordversuch von Fisherman's Friend zu begleiten. Hans Sarpei lässt es sich zudem nicht nehmen, selbst beim Fisherman's Friend StrongmanRun mitzulaufen.

Für den offiziellen Rahmen sorgt die Partnerschaft mit dem Rekord-Institut für Deutschland (RID). Das RID sammelt und prüft Höchstleistungen aller Art und erkennt Weltrekorde an. Zudem ist das RID Herausgeber des Buchs "Weltrekorde Made in Germany, Österreich, Schweiz", das seit Oktober 2016 erscheint. Damit der Fisherman's Friend Weltrekord in der Kategorie "größte Atem-Meditations-Übung" auch offiziell eingetragen werden kann, entsendet das RID einen Rekordrichter, der den ordnungsmäßen Ablauf der Aktion überwacht, und im Erfolgsfall den neuen Weltrekord direkt vor Ort mit der Überreichung einer Rekordurkunde bestätigt.

Weitere Informationen und Tickets für den Fisherman's Friend StrongmanRun am Nürburgring (04. Mai 2019) und in Köln (28. September 2019) unter www.strongmanrun.de.

