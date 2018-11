Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur AfD und ihrer Jugendorganisation

Stuttgart (ots) - Den gemäßigten Kräften in der AfD kann das nicht egal sein, dass Mitglieder der AfD-Jugend gemeinsame Sache mit den Rechtsextremen machen. Denn dies rückt die Mutterpartei weiter ins extremistische Licht. Bürgerliche Wähler schreckt dies ebenso ab wie potenzielle Koalitionspartner. Gleichzeitig gibt es jene, die den Nachwuchs an der langen Leine lassen - in der stillen Hoffnung, damit den ultrarechten Rand zu bedienen. Oder weil sie die Haltung teilen. So spiegelt sich der Konflikt der Parteiflügel also auch im Umgang mit der Jugend. Die AfD muss sich auch hier entscheiden. Solange sie sich Schmuddelkinder leistet, stellt man sie in die Schmuddelecke.

