Annedore-Leber-Berufsbildungswerk Berlin

Beispielhafte Inklusion im Arbeitsleben: Jetzt bewerben oder nominieren: Annedore-Leber-Preis 2020

Berlin (ots)

Menschen mit einer Behinderung haben besondere Begabungen und sind als Fachkräfte unentbehrlich. Viele Unternehmen haben dies mittlerweile erkannt. Selbstverständlich ist Inklusion im Arbeitsleben jedoch noch immer nicht. Deshalb verleiht der Berufsbildungswerk Berlin e. V., Trägerverein des Annedore-Leber-Berufsbildungswerks (ALBBW), einmal jährlich den Annedore-Leber-Preis. Er zeichnet Unternehmen und Organisationen aus, die sich bei der Eingliederung von Menschen mit Behinderung in Ausbildung und Arbeit beispielhaft hervorgetan haben. Bewerbungen und Vorschläge für den Annedore-Leber-Preis 2020 können bis zum 31. Januar 2020 eingereicht werden. Das Preisgeld - gestiftet vom Berufsbildungswerk Berlin e. V. und dem Förderverein ANNEDORE - beträgt 1.000 Euro.

Gesucht werden innovative, nachhaltige und zur Nachahmung anregende Projekte, die Potenziale von Menschen mit Handicap stärken und fördern, um ihnen so eine optimale Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen. Mit dem Annedore-Leber-Preis soll herausragendes Engagement für Inklusion gewürdigt und sichtbar gemacht werden - auch als Ermutigung für andere, selbst in diesem Bereich aktiv zu werden.

Alle eingegangenen Vorschläge werden durch eine Jury bewertet. Die Preisverleihung findet im Rahmen einer feierlichen Abendveranstaltung am 18. März 2020, dem 116. Geburtstag Annedore Lebers, statt. Bewerbungen und Vorschläge können bis zum 31. Januar 2020 eingereicht werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Weitere Informationen und das Bewerbungsformular finden Sie unter www.albbw.de/annedore-leber-preis.

Das Annedore-Leber-Berufsbildungswerk Berlin, eine rehabilitationsspezifische, außerbetriebliche Einrichtung, bildet seit 1979 junge Menschen mit Behinderungen und besonderem Förderbedarf beruflich aus. Ziel ist es, den jungen Menschen durch eine praxisnahe Ausbildung den Weg in den ersten Arbeitsmarkt zu ebnen und ihnen so eine selbstbestimmte Teilhabe am beruflichen und gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Das ALBBW ist eine der größten Berliner Ausbildungseinrichtungen für junge Menschen mit Behinderungen und komplexem Unterstützungsbedarf, die Finanzierung erfolgt überwiegend durch die Bundesagentur für Arbeit. Träger des ALBBW ist der gemeinnützige Verein Berufsbildungswerk Berlin e. V., dem das Land Berlin, die Handwerkskammer Berlin, die Industrie- und Handelskammer zu Berlin, die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, der Deutsche Gewerkschaftsbund, die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft und die Gemeinde Zeuthen angehören.

Pressekontakt:

Annedore-Leber-Berufsbildungswerk Berlin

Unternehmenskommunikation

Silke Stark

Paster-Behrens-Str. 88

12359 Berlin

Telefon: 030 66588-106

E-Mail: s.stark@albbw.de

Original-Content von: Annedore-Leber-Berufsbildungswerk Berlin, übermittelt durch news aktuell