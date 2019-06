Demobetriebe Ökologischer Landbau

Spargel und Rhabarber machen Schluss - die Saison endet

Wie die beiden leckeren Stangen angebaut und geerntet werden, kann man bei den Demonstrationsbetrieben Ökologischer Landbau miterleben

Bonn (ots)

Spargel und Rhabarber machen Schluss, genau am 24. Juni. Denn da endet die Saison für die beiden Stangen am selben Tag. Der Johannistag ist der letzte Tag, an dem Landwirtinnen und Landwirte Spargel stechen und Rhabarber ernten. Dann brauchen die Pflanzen eine Ruhepause, um Kraft zu sammeln für die kommende Saison. Bis zum ersten Herbstfrost haben sie etwa 100 Tage, um grüne Blätter zu bilden, Photosynthese zu betreiben und Energie zu sammeln, um im nächsten Jahr wieder auszutreiben. Bio-Spargel und Bio-Rhabarber werden auch auf den Demonstrationsbetrieben Ökologischer Landbau angebaut. Wie man sie nach Bio-Regeln anpflanzt, pflegt, erntet und verarbeitet, erfahren Interessierte dort besonders anschaulich. Weißer, grüner und violetter Spargel so weit das Auge reicht - das Gut Wulfsdorf bei Hamburg baut auf insgesamt vier Hektar verschiedenfarbigen Spargel an. Allerdings sind die Bedingungen für den Spargelanbau dort alles andere als ideal, denn der Boden ist zwar sandig, aber auch steinig. Erst durch die Entsteinung des Bodens wird der Spargelanbau dort überhaupt möglich. Doch das lohnt: Der Spargel besticht durch seinen wunderbaren Geschmack. Und auch Rhabarber wächst auf den Demonstrationsbetrieben. Beispielsweise auf dem Schoderhof in Waldburg, nördlich des Allgäus. Seit 2015 wird dort Erdbeer-Rhabarber angebaut - ideal für leckeren selbstgebackenen Kuchen, Sirup oder andere Rhabarberleckereien. Also unbedingt die letzten Spargel- und Rhabarbertage auskosten - etwa mit den Rezepten der BIOSpitzenköche! Diese Kochprofis bieten eine Gourmetküche aus überwiegend ökologisch erzeugten Lebensmitteln an. So lassen sich aus dem langstengligen Gemüse Leckereien wie in Honig glacierter Spargel mit Zitronen-Sabayon oder karamellisierter Rhabarber auf Sahnequarkcreme zaubern (Links: https://bit.ly/2WMQ2o1 & https://bit.ly/2VsQx4V).

Hintergrund

Das bundesweite Netzwerk der Demonstrationsbetriebe Ökologischer Landbau besteht aus 242 Biobetrieben, die vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft ausgewählt wurden. Unter dem Motto "Bio live erleben!" zeigen sie, wie weit gefächert der ökologische Landbau ist und wie er funktioniert.

Das Netzwerk Demonstrationsbetriebe Ökologischer Landbau ist eine Maßnahme des Bundesprogramms Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft - initiiert und finanziert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Mehr Infos zu den Demonstrationsbetrieben Ökologischer Landbau und aktuellen Terminen: www.demonstrationsbetriebe.de; www.bio-live-erleben.de

Mehr Informationen zu den BIOSpitzenköchen: www.biospitzenkoeche-blog.de

