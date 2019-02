Goodgame Studios

Stillfront Group ernennt Oleg Savschouk und Phillip Knust zum neuen CEO und CPO bei Goodgame Studios

Stillfront Group gibt die Ernennung von Oleg Savschouk, VP Live Operations und Mitglied des Managements, zum neuen Chief Executive Officer und von Phillip Knust, Director of Products, zum neuen Chief Product Officer bei Goodgame Studios mit Wirkung zum 1. März 2019 bekannt.

Oleg Savschouk ist ein erfahrener Manager, der vor mehr als sieben Jahren als Product Director zu Goodgame Studios kam und in seiner jetzigen Funktion als VP Live Operations für die Produktentwicklung der erfolgreichen Spiele "Goodgame Empire" und "Big Farm" verantwortlich ist. Vor seinem Wechsel zu Goodgame hatte er verschiedene Managementpositionen inne, z.B. als CEO der "Mix GmbH", einem Unternehmen mit aktuell 161 Filialen und 370 Mio. EUR Umsatz in Deutschland.

Phillip Knust ist ein erfahrener Kreativleiter und Produktstratege, der verantwortlich für das Design der Spiele "Goodgame Empire" und "Big Farm" war. Er kam vor mehr als acht Jahren als Produktmanager zu Goodgame Studios und hat seitdem mehrere Teams geleitet, die zahlreiche Produkterfolge veröffentlichten, darunter "Goodgame Empire", mit bereits über 175 Millionen Nutzern eines der größten Strategiespiele aller Zeiten.

In ihren neuen Funktionen werden Savschouk und Knust ihren Fokus auf die Entwicklung langlebiger Produkte fortsetzen und zum langfristigen Firmenerfolg beitragen.

"Es ist mir eine Ehre, dieses erfolgreiche Unternehmen mit so bekannten Produkten und tollen Mitarbeitern zu führen. Phillip und ich werden in den kommenden Jahren sehr hart daran arbeiten, unsere Marken weiter auszubauen. Ich sehe eine großartige Zukunft für Goodgame mit nachhaltigem Wachstum und weiteren starken Produkten. Ich freue mich darauf", sagt Oleg Savschouk, designierter CEO der Goodgame Studios.

"Es freut mich sehr, Goodgame Studios in einer so starken Position zu sehen. Das Unternehmen ist sehr profitabel, hat starke Marken und Produktneuentwicklungen und wird weiterhin von einem sehr qualifizierten Managementteam geleitet. Oleg und Phillip sind erfahrene Experten in der Gaming-Branche mit einem starken Fokus auf die Entwicklung und das Management langlebiger Produkte. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Oleg und Phillip in ihren neuen Rollen", sagt Jörgen Larsson, CEO der Stillfront Group.

