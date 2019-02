Panasonic Deutschland

Panasonic erweitert das OLED Sortiment und setzt neue Maßstäbe

Die OLED Serien GZW2004, GZW1004 und GZW954 sorgen für intensive visuelle Erlebnisse in Hollywood-Perfektion

Hamburg (ots)

Mit den neuen OLED-TV-Serien GZW2004, GZW1004 und GZW954 definiert Panasonic den Fernsehabend neu und lässt Hollywood ins Wohnzimmer einziehen. Panasonic zeigt damit erneut seine technologische Innovationskraft und beweist auf beeindruckende Art und Weise, was heute möglich und machbar ist. Nach dem OLED-Flaggschiff GZW2004, das bereits auf der CES im Januar 2019 in Las Vegas vorgestellt wurde, folgen mit den GZW1004 und GZW954 zwei weitere Serien, die das Heimkino-Erlebnis auf ein neues Niveau setzen.

Herzstück ist bei allen aktuellen OLED-Modellen der neue HCX Pro Intelligent Processor, der in enger Zusammenarbeit mit führenden Spezialisten aus Hollywood entwickelt und optimiert wurde. Dieser ultraschnelle Hochleistungsprozessor garantiert eine überwältigende Bildwiedergabe mit allerfeinsten Kontrasten, detaillierten Farbabstufungen, sowie rasanten Reaktionszeiten und noch mehr Schärfe.

Die neueste Panel-Generation ermöglicht darüber hinaus einen herausragenden Kontrastumfang mit beeindruckender Helligkeit für lebensechte, natürliche und authentische Bilder. Um die Heimkino-Faszination nochmals zu steigern, kommen im Top-OLED-Modell, dem GZW2004, nur ausgewählte Panels mit spezieller Feinabstimmung und gesteigerter Helligkeit zum Einsatz.

Mit Multi HDR Ultimate sind die neuen Panasonic OLED-TVs die ersten Geräte, die alle gängigen Standards wie HDR10/PQ, HLG, die dynamischen Formate HDR10+ und Dolby Vision sowie HLG Photo unterstützen.

Intuitive Bedienung gewährleistet der neue My Home Screen 4.0, sowie erstmals die Unterstützung des HbbTV Operator App Standards. Darüber hinaus sind die OLED-TVs kompatibel zu Amazon Alexa und Google Assistant und können komfortabel per Sprache bedient werden. Erstklassige akustische Performance garantieren die integrierten Soundsysteme und Dolby Atmos, die ein präzises Klangbild mit klarer Sprachverständlichkeit, satten Bässen und beeindruckender Räumlichkeit bieten. Das Dolby Atmos-Soundsytem des GZW2004 wurde darüber hinaus von Audiospezialisten der Panasonic-Marke Technics optimiert. Die TVs der GZW2004 sind zudem als weltweit erste Fernseher mit nach oben abstrahlenden Lautsprechern ausgestattet.

Überragende Flexibilität beim TV-Empfang bietet der bewährte Quattro-Tuner mit Twin-Konzept für Satellit, Kabel, Antenne und TV>IP.

Die UHD HDR OLED-Panels der neuen Serien GZW2004, GZW1004 und GZW954 werden vom Herzstück der neuen OLED-Fernseher, dem HCX Pro Intelligent Processor gesteuert. Der leistungsstärkste Prozessor, der je von Panasonic entwickelt wurde, analysiert in Höchstgeschwindigkeit Farbe, Kontrast und Klarheit von 4K Inhalten, optimiert diese und ermöglicht die perfekte Kontrolle der UHD HDR OLED-Panels.

Durch die extrem hohe Rechenleistung des HCX Pro Intelligent Processor und der Integration leistungsstarker Analysefunktionen gelingt es Panasonic auf beeindruckende Art und Weise, die Bildsignale noch detaillierter auszuwerten und zu optimieren, um jegliche Art von Film- und Fernsehsignal mit extremer Natürlichkeit und beeindruckendem Detailreichtum und hochpräzisem Kontrast darzustellen und die Bildqualität auf ein neues Niveau zu setzen. So gewährleistet der HDR Dynamic Effect auch bei statischem HDR10-Content perfekte Bilder mit optimalem Kontrast und Helligkeit in jeder einzelnen Szene, in dem Bild-für-Bild analysiert wird und Metadaten, wie sie auch bei dynamischem HDR10+ vorliegen, hinzugefügt werden. Darüber hinaus teilt Area Range Remaster das Bild in 128 Segmente auf, optimiert diese separat und bietet so in jedem Bildelement die optimale Farbdarstellung, Helligkeit und Kontrastumfang.

Um auch klassische Inhalte so brillant und kontrastreich wie möglich zu zeigen, wandelt der Intelligent HDR Remaster SDR- in HDR-Content um. Für die perfekte Berechnung dieser HDR-Bilder greift Panasonic auf die Datenbank und das Wissen von Hollywood-Filmemachern zurück. Zusätzlich sorgt der Intelligent 4K Fine Remaster des HCX Pro Intelligent Processors durch effektive Rauschunterdrückung und Schärfeoptimierung für noch klarere und detailliertere Bilder, gleichgültig, ob es sich bei der Quelle um SD, HD oder 4K Inhalte handelt.

Darüber hinaus perfektionieren dynamische LUTs (Lookup-Table) die Auswahl und Wiedergabe der korrekten Farbe für jedes Helligkeitslevel. So garantieren die OLED-TVs auch bei schnellen Änderungen der Kontrast- und Helligkeitswerte eine überragende Farbdarstellung mit feinsten Nuancen und Details und sorgen so für unvergessliche Heimkino-Erlebnisse.

"In enger Zusammenarbeit mit Spezialisten aus Hollywood haben wir bei Panasonic die erstklassige Bildvearbeitung des HCX Pro Intelligent Processors entwickelt und perfektioniert - einzig mit dem Ziel, unseren Kunden die bestmögliche Bildqualität zu gewährleisten, um Filme auch zu Hause so zu zeigen, wie es sich die Produzenten und Regisseure schon beim Filmdreh gedacht haben", sagt Dirk Schulze, Head of Product Marketing TV/Home AV bei Panasonic Deutschland.

Die neuen Panasonic OLED-TVs sind zudem mit Multi HDR Ultimate ausgestattet, das alle gängigen HDR-Formate wie HDR10/PQ, HLG, das neue HLG Photo sowie beide dynamischen Formate HDR10+ und Dolby Vision, bei denen jede einzelne Szene analysiert und in der Darstellung optimiert wird, unterstützt. Der GZW2004 verfügt mit dem Master HDR OLED Professional Edition Panel über das beste OLED-Panel, das es je bei Panasonic gab. Es wurde eigens in enger Zusammenarbeit mit dem bekannten Hollywood Koloristen Stefan Sonnenfeld von Panasonic Ingenieuren aus Forschung und Entwicklung optimiert und bietet eine nochmals verbesserte Kontrolle der Bildqualität. So konnten das Helligkeitslevel und somit der gigantische Kontrastumfang weiter angehoben werden, so dass HDR-Inhalte noch beeindruckender und wirkungsvoller wiedergegeben werden.

Panasonic hat des Weiteren die Anzahl der Kalibrierungsschritte der RGB- und Gamma-Skala verringert, die vom Nutzer im Farbmanagement-System jederzeit angepasst werden können. Damit kann der Übergang vom reinen Schwarz zu Farbtönen in dunklen Schattenbereichen noch präziser dargestellt und akkurat optimiert werden. Die Panasonic OLED-TVs unterstützen die CalMAN PatternGen Testmuster der CalMAN-Software mit AutoCal-Funktion von Portrait Display. Darüber hinaus wird die Kalibrierungseinstellung der Imaging Science Foundation (isf) ebenfalls unterstützt. Für eine perfekte Bildperformance in den eigenen vier Wänden bietet Panasonic seit letztem Jahr einen eigenen Kalibrierungsservice an.

Nähere Informationen unter http://ots.de/dpyh6W

Spektakulärer Sound

Um den Zuschauer auch akustisch mitten ins Geschehen zu versetzen, sind GZW2004, GZW1004 und GZW954 mit hochwertigen und leistungsstarken Soundsystemen ausgestattet. GZW954 und GZW1004 ermöglichen mit ihrem Reference Surround Sound bzw. Reference Surround Sound Plus-Soundsystem, in Kombination mit dem Dolby Atmos Support, satte und druckvolle Bässe, klare und präzise Sprachverständlichkeit sowie ein detailliertes, fein aufgelöstes Klangbild, das das Heimkino-Vergnügen erst perfekt macht. Dolby Atmos erzeugt eine außergewöhnliche Klangwelt mit einzigartiger Audio-Qualität, indem es einen raumfüllenden Sound erzeugt, der den Zuschauer direkt in das Geschehen auf dem Bildschirm hineinversetzt.

Der GZW2004 ist darüber hinaus der weltweit erste Fernseher, dessen Dolby Atmos Soundsystem mit nach oben abstrahlenden Lautsprechern ergänzt wurde, um den raumfüllenden Klang noch präziser und lebendiger wiederzugeben. Zudem wurde das Soundsystem von den Audio-Spezialisten von Technics mitentwickelt, optimiert und getunt und mit der einzigartigen Technics JENO-Engine, die auch bei High End HiFi-Systemen zum Einsatz kommt, ausgestattet.

Bluetooth Audio Link ermöglicht zudem die kabellose Verbindung mit Bluetooth-Lautsprechern und Kopfhörern. Für Heimkino-Enthusiasten, die noch mehr Tiefbass wünschen, kann über den Kopfhörer-Klinkenanschluss bei allen neuen OLED-Modellen ein externer Subwoofer angeschlossen werden.

My Home Screen 4.0 für intuitive Bedienung

GZW2004, GZW1004 und GZW954 verfügen über den verbesserten My Home Screen 4.0, über den der Zuschauer noch schneller zu seinen Lieblingsinhalten gelangt und den er nach seinen eigenen Bedürfnissen anpassen kann. Der optisch ansprechende Startbildschirm ermöglicht auf Tastendruck den direkten Zugriff auf Live-TV, Apps und angeschlossene Geräte. Darüber hinaus hat der Kunde einfachen Zugang zu Video-on-Demand-Diensten wie Netflix, Amazon Prime oder YouTube, indem sie als Preset auf dem My Home Screen 4.0 integriert sind. Lieblings-Inhalte wie beispielsweise TV-Sender oder Apps kann der Nutzer dem Home Screen hinzufügen oder einfach seine favorisierten Apps auf die My App-Taste der hochwertigen Fernbedienung hinterlegen.

Komfort durch Sprachsteuerung

Alle Panasonic OLED-Modelle des Modelljahrs 2019 unterstützen die Sprachassistenten Amazon Alexa und Google Assistant, die es dem Nutzer ermöglichen, die wichtigsten Funktionen per Sprachbefehl zu steuern. Ganz ohne die Fernbedienung zur Hand zu nehmen, lässt sich ganz einfach per Sprache beispielsweise das Gerät ein- und ausschalten, das Programm wechseln oder die Lautstärke anpassen.

Quattro-Tuner mit Twin-Konzept

Wie kein anderer Hersteller setzt Panasonic seit Jahren konsequent auf höchsten Komfort und Flexibilität beim Empfang der Fernsehsignale und deren Verteilung im Haus. Die OLED-Fernseher sind mit dem bewährten und in vielen Tests ausgezeichneten Quattro-Tuner mit Twin-Konzept ausgestattet und bieten je zwei Empfänger für die TV-Signale von Satellit, Kabel und Antenne. Das Twin-Konzept erlaubt die Aufzeichnung eines TV-Programms auf eine externe USB-Festplatte, während ein anderes Programm live geschaut wird. Darüber hinaus können zwei Sendungen parallel und völlig unabhängig aufgenommen werden. Zwei CI Plus-Slots ermöglichen zudem die Entschlüsselung von Pay TV-Programmen. Durch die Unterstützung des Kathrein Static Modes können zudem beliebig viele Empfänger von einem Kathrein-Server versorgt werden, was bei Hotels und Hospitality-Lösungen Kosten einspart und den Installationsaufwand minimiert.

Neben herkömmlichen TV-Empfangswegen für Satellit, Kabel und Antenne ist Panasonic der einzige Hersteller, der seine OLED-TVs mit einem TV>IP Server & Client ausstattet. Damit sind die Fernsehgeräte in der Lage, ihr TV-Programm über das Heimnetzwerk zu empfangen, wodurch der Nutzer den Standort des Gerätes unabhängig von einem Antennenanschluss wählen kann. Die TV>IP Server-Funktion dagegen nutzt den zweiten Tuner, um die auf klassischem Wege empfangenen Programme in das Heimnetzwerk einzuspeisen und für andere kompatible Geräte zur Verfügung zu stellen. Gegenüber DLNA-Streaming bleibt bei TV>IP der vollständige Fernsehkomfort inklusive EPG, HbbTV, Videotext, USB-Recording sowie Pay TV-Entschlüsselung erhalten.

HbbTV der nächsten Generation

Als erster Hersteller unterstützt Panasonic in der neuesten Generation seiner OLED-Modelle den neuen HbbTV Operator App Standard, der den täglichen Fernsehkomfort weiter vereinfacht und neue Möglichkeiten und Funktionen bietet. Auf Wunsch kann der Nutzer die HD+ HbbTV Operator App schon bei der Installation von Satelliten-Programmen aktivieren, so dass sie bei jedem Einschalten des TVs automatisch startet, sich perfekt in die Panasonic-Bedienphilosophie integriert und ihre komplette Funktionalität bereitstellt.

Ohne zusätzliche Hardware, wie ein HD+ Modul oder eine externe Set-Top-Box und den damit verbundenen Kosten, empfängt der Zuschauer alle gängigen freien, sowie die im HD+ Paket enthaltenen 23 privaten HD- und aktuell drei UHD-Programme inklusive des UHD Event-Senders RTL UHD. Die HbbTV Operator App kombiniert das normale Fernsehprogramm mit Streaming-Inhalten und bietet alle Vorteile einer externen Set-Top-Box, jedoch ohne jegliche Verkabelung und zusätzlicher Fernbedienung. Darüber hinaus sind Komfort-Funktionen integriert, die bei Nutzung eines HD+ Moduls nicht zur Verfügung stehen. So kann der Zuschauer auf Knopfdruck eine bereits laufende oder sogar verpasste Sendung von Anfang an sehen und hat über die Mediatheken jederzeit Zugriff auf weitere Inhalte.

Die HD+ Benutzeroberfläche mit ihrem übersichtlichen elektronischen Programmführer ermöglicht eine individuelle Suche nach Sendungen, die auf die Neustart-Funktion, die Mediatheken, das Live-TV-Programm und zukünftige Übertragungen zugreift. Für Besitzer eines Panasonic 4K TVs aus dem Modelljahr 2019 ab der GXW804 Serie ist das HD+ Paket direkt nach der Installation der HbbTV Operator-App ohne Registrierung für sechs Monate kostenlos nutzbar. Sollte der Kunde die App nach Ablauf dieser sechs Monate weiternutzen wollen, fallen die üblichen Kosten für ein HD+ Abonnement an.

Beste Qualität für Sport- und Spielefans

Selbst hohen Ansprüchen von Sportfans und Gamern werden die neuen OLED-Modelle gerecht - mit einer faszinierenden 4K HDR Darstellung von Gaming-Inhalten und extrem schnellen Reaktionszeiten. Die Bildeinstellung "Sport" sorgt zudem für lebhafte Farben und messerscharfe Bilder auch bei schnellen Bewegungen. Ein Fußballfeld erscheint lebendiger und Spielertrikots erstrahlen in lebhaften Farben - genau so, als wäre man live im Stadion dabei.

Elegantes Design

Die neuen OLED-Modelle entsprechen nicht nur höchsten technologischen Standards, sondern fügen sich mit ihrem eleganten und ansprechenden Design, der Verwendung von hochwertigen Materialien und der damit verbunden ausgezeichneten Verarbeitung optimal in jeden Wohnraum ein und unterstreichen die perfekte Kombination aus Design und Funktionalität.

Umweltaspekte

Alle Panasonic TV-Modelle sind mit strom- und energiesparenden Funktionen ausgestattet. So werden beispielsweise angeschlossene Geräte nur dann eingeschaltet, wenn sie auch wirklich benötigt werden - getreu der Firmenphilosophie von Panasonic, bei der Umweltaspekte eine übergeordnete Rolle spielen.

Perfekt kombiniert

Passend zu den neuen OLED TV Geräten bietet Panasonic eine Vielzahl an Home AV Modellen und Kopfhörern an. Egal ob Blu-ray Player oder Recorder (UB9004 für GZW2004, UBS/UBC70 für GZW1004 oder UB824 für GZW954), Soundbar (HTB900 für GZW1004 oder HTB700 für GZW954) oder Bluetooth Kopfhörer (HD605) - Panasonic bietet immer die richtige Wahl.

Die OLED-Fernseher der GZW2004-, GZW1004- sowie GZW954-Serie sind mit Bildschirmgrößen von 139 cm und 164 cm (55 bzw. 65 Zoll) erhältlich.

Verfügbarkeit TX-65GZW2004, voraussichtlich ab Juli 2019 TX-55GZW2004, voraussichtlich ab Juli 2019 TX-65GZW1004, voraussichtlich ab Juni 2019 TX-55GZW1004, voraussichtlich ab Juni 2019 TX-65GZW954, voraussichtlich ab Juni 2019 TX-55GZW954, voraussichtlich ab Juni 2019

Aktuelle Videos zu unseren Fernsehern finden Sie auf YouTube unter: https://www.youtube.com/playlist?list=PLC7ED484E078FCF4C

Stand Februar 2019: Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Über Panasonic:

Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischer Technologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern Consumer Electronics, Housing, Automotive und B2B Business. Im Jahr 2018 feierte der Konzern sein hundertjähriges Bestehen. Weltweit expandierend unterhält Panasonic inzwischen 591 Tochtergesellschaften und 88 Beteiligungsunternehmen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März 2018) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Netto-Umsatz von 61,04 Milliarden EUR. Panasonic hat den Anspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnen Geschäftsfelder hinweg, Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seiner Kunden zu schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowie die Marke Panasonic finden Sie unter www.panasonic.com/global/home.html und www.experience.panasonic.de/.

