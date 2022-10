Airbnb

Schlösser und Gärten in Deutschland e.V. erhält 1,5 Mio. Euro Spende von Airbnb für neues Förderprogramm zum Erhalt des kulturellen Erbes

Berlin (ots)

Airbnb spendet dem Verein Schlösser und Gärten in Deutschland e.V. knapp 1,5 Millionen Euro, um das einzigartige Kulturerbe, darunter Schlösser und Burgen, aber auch ehemalige Klöster, Bauernhäuser und Mühlen, zu fördern.

Eigentümer:innen historischer Bauten können sich um einen Förderzuschuss in Höhe von 5.000 bis 50.000 Euro für die Instandhaltung ihrer Kulturdenkmäler bewerben. Im Rahmen von Workshops und Schulungen können Eigentümer:innen sich außerdem Kenntnisse zur kulturtouristischen Nutzung sowie denkmalgerechten Erhaltung aneignen.

Schlösser und Gärten in Deutschland e.V. kündigt heute ein Förderprogramm an, das die Instandhaltung des baulichen kulturellen Erbes zum Ziel hat sowie dieses für die Allgemeinheit zugänglicher machen soll.

Knapp 1,5 Millionen Euro Spende von Airbnb

Airbnb stellt dem gemeinnützigen Verein Schlösser und Gärten in Deutschland für die Umsetzung des Förderprogramms 1,48 Millionen Euro zur Verfügung. Das Programm wird Eigentümer:innen von förderungswürdigen historischen Gebäuden zugutekommen, die daraus jeweils bis zu 50.000 Euro in die Instandhaltung und Restaurierung ihrer Kulturdenkmäler investieren können.

Schlösser und Gärten in Deutschland e.V. setzt umfangreiches Förderprogramm auf

Das Förderprogramm von Schlösser und Gärten in Deutschland e.V. zielt darauf ab, private Eigentümer:innen historischer Objekte, aber auch Fördervereine, Stiftungen, Kirchengemeinden oder Kommunen, dabei zu unterstützen, diese wieder in altem Glanz erstrahlen zu lassen.Als Teil des Programms bietet Schlösser und Gärten e.V. auch Workshops und Schulungen zum Management von historischen Häusern, zur (denkmalgerechten) Umsetzung der geförderten Instandhaltungsmaßnahmen sowie zur kulturtouristischen Nutzung an.

Jens Spanjer, Erster Vorsitzender von Schlösser und Gärten Deutschland e.V.: "Das durch die Spende von Airbnb ermöglichte neue Förderprogramm ist ein wichtiger Beitrag dazu, unser bauliches kulturelles Erbe in Deutschland zu erhalten und für ein breites Publikum zu öffnen. Neue Nutzungskonzepte sollen den Eigentümer:innen helfen, denkmalgeschützte Objekte dauerhaft und nachhaltig erhalten zu können. Vor allem in ländlichen Regionen sind historische Gebäude meist wichtige, identitätsstiftende Standortfaktoren, die Interesse wecken und zur touristischen Belebung beitragen."

Airbnbs Engagement für Kulturtourismus in Europa

Die Spende baut auf dem kontinuierlichen Engagement von Airbnb für den Kulturtourismus in Europa auf. Im November 2021 spendete Airbnb bereits 5,6 Millionen Euro an die "Fondation du Patrimoine" in Frankreich und kündigte in diesem Jahr eine Partnerschaft mit der European Historic Houses Association (EHHA) an, deren Mitglied der Schlösser und Gärten in Deutschland e.V. ist.

Im Rahmen seines Engagements für die Erhaltung des Kulturerbes bietet Airbnb eine Airbnb- Akademie für Kulturerbe an, damit Eigentümer:innen historischer Gebäude vom wachsenden Interesse am Kulturtourismus profitieren können. Diese gibt zukünftigen Gastgeber:innen in Deutschland spezielle Werkzeuge und persönliche Ansprechpartner:innen an die Hand, und bietet maßgeschneiderte Schulungen und Ratschläge zum Thema "Gastgeben in historischen Unterkünften". Die Angebote der Akademie sind derzeit in Deutschland, Spanien, Frankreich und Italien verfügbar.

Dr. Ellen Madeker, Verantwortliche für Politik und Partnerschaften, Airbnb DACH & CEE: "Mit der Spende für das Förderprogramm des Vereins Schlösser und Gärten in Deutschland e.V. möchten wir unser Engagement für den Erhalt des kulturellen Erbes in Europa ausbauen und zur Förderung eines nachhaltigen Tourismus in Deutschland beitragen. Die zusätzliche Möglichkeit des Gastgebens, die durch die Airbnb-Akademie für Kulturerbe erleichtert wird, soll den Eigentümer:innen eine langfristige Einkommensquelle für den Erhalt ihrer Häuser bieten - gerade in Zeiten von steigenden Lebenshaltungskosten - und gleichzeitig den Tourismus in ländlichen, abgelegenen Regionen stärken."

Kulturtourismus immer beliebter in Deutschland

Aktuelle Airbnb-Daten zeigen, dass der Kulturtourismus in Deutschland immer beliebter wird: Die gebuchten Nächte in historischen Unterkünften sind in Deutschland im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich zu 2019 um 120 % angestiegen.* Im ersten Halbjahr 2022 haben Eigentümer:innen historischer Häuser mit dem Gastgeben auf Airbnb in Deutschland über 3 Millionen Euro eingenommen und zu 95 % 5-Sterne Bewertungen von ihren Gästen erhalten.

Im Juni 2023 öffnet Schloss Weissenstein, Gründermitglied von Schlösser und Gärten in Deutschland e.V. und einer der Hauptdrehorte der neuen Netflix-Serie "Die Kaiserin'', seine privaten Räume für die Öffentlichkeit. Gäste können den exklusiven Aufenthalt ab dem 2. November als eine von zahlreichen historischen Unterkünften auf Airbnb buchen. Airbnb hat im Juli die neue Kategorie "Historisches" eingeführt, die es Gästen weltweit ermöglicht, fast 20.000 historische Häuser in fünf Ländern in ganz Europa zu entdecken - von umgebauten Kapellen bis hin zu jahrhundertealten Schlössern. In Deutschland können Gäste in mehr als 1.500 solcher historischen, einzigartigen Unterkünfte übernachten.

Kriterien für das Förderprogramm von Schlösser und Gärten in Deutschland e.V.

Von barocken Schlössern über mittelalterliche Burgen bis hin zu Klöstern und verträumten Gärten findet sich bedeutsames bauliches Erbe in Deutschland. Die Auswahl der historischen Häuser, die im Rahmen des Förderprogramms des Schlösser und Gärten Deutschland e.V. unterstützt werden, erfolgt nach einer Vielzahl von Kriterien. Darunter sind:

Besondere Architektur

Instandsetzung von denkmalgeschützten Häusern, die über architektonisch und kulturhistorisch bedeutsame Merkmale verfügen.

Stärkung ländlicher Regionen

Historische Bauten, die von kultureller Bedeutung für die Menschen und/oder die lokale Wirtschaft der jeweiligen Region sind.

Nachhaltigkeit

Instandhaltung einzigartiger historischer Kulturdenkmäler durch bauliche Maßnahmen im Sinne von Nachhaltigkeitszielen zur Nutzung durch zukünftige Generationen.

Geschichtsträchtige Regionen

Historische Bauten in Dörfern, Gemeinden oder Gärten, die für die Erhaltung des kulturellen Erbes relevant sind.

Interessierte Eigentümer:innen historischer Bauten können mehr Informationen zu Förderanträgen auf der Website von Schlösser und Gärten Deutschland e.V. ab Dezember 2022 einholen.

Über Schlösser und Gärten in Deutschland e.V.

Der 2012 in Berlin gegründete Schlösser und Gärten in Deutschland e.V. versteht sich als Zusammenschluss der regional und national prägenden Schlösser, Burgen, Klöster, Herrenhäuser und historischen Gärten. Sein Bestreben ist es, deutschlandweit eine Plattform für den fachlichen Austausch zu bilden und die Zusammenarbeit zu intensivieren. Gleichzeitig möchte er durch gemeinsame Aktionen und Projekte die öffentliche Wahrnehmung und Akzeptanz des baulichen kulturellen Erbes stärken. Mit dem Zusammenschluss von staatlichen, privaten, stiftungsgetragenen und kommunalen Anlagen vertritt der Verein heute 365 Monumente mit rund 18 Mio. Besuchern pro Jahr an.

Über Airbnb

Airbnb ist eine Reiseplattform, auf der unterschiedliche Unterkunftsanbieter und Gäste aus der ganzen Welt miteinander in Kontakt treten können. Das Unternehmen wurde im Jahr 2007 gegründet, als die beiden ersten Gastgeber drei Gäste bei sich zuhause in San Francisco übernachten ließen. Seitdem ist die Airbnb-Community auf über vier Millionen Gastgeber:innen angewachsen, die mehr als 1 Milliarde Gäste in fast allen Ländern der Welt willkommen geheißen haben.

* Gebuchte Nächte in historischen Unterkünften in Deutschland im Zeitraum 1.1. - 30.6.2022 im Vergleich zu 1.1. - 30.6.2019.

