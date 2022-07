Reisen zu historischen Orten werden beliebter: Airbnb führt Kategorie "Historisches" ein

Airbnb

Laut UNESCO* ist der Kulturtourismus einer der am schnellsten wachsenden Bereiche des weltweiten Tourismus, er macht 40% aus.

Airbnb reagiert auf diesen Trend und führt die Kategorie "Historisches"** ein, um die Suche nach Unterkünften zu erleichtern, die ein authentisches historisches Erlebnis bieten.

Niederbayern, das Fränkische Seenland und der Spreewald sind die beliebtesten Reiseziele für Buchungen historischer Unterkünfte in Deutschland.

In Deutschland sind die Buchungen historischer Unterkünfte im Jahr 2021 im Vergleich zu 2019 um 65% gestiegen.*** 81% dieser Übernachtungen in historischen Unterkünften sind im Jahr 2021 für Inlandsaufenthalte gebucht worden.

Um dieser wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, hat Airbnb die neue Kategorie "Historisches" eingeführt, mit der Gäste jetzt knapp 1.500 historische Unterkünfte in Deutschland entdecken können - von ehemaligen Kapellen bis hin zu jahrhundertealten Schlössern. Bislang ist die Kategorie "Historisches" in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien verfügbar. Insgesamt sind bereits 20.000 historische Unterkünfte auf Airbnb zu finden und weitere Länder werden in Kürze folgen. Gastgeber:innen dieser Kategorie auf Airbnb, ermöglichen es Gästen, einzigartige Unterkünfte von historischer Bedeutung aus dem 19. Jahrhundert oder früher zu erleben, die teilweise sogar dem Kulturerbe zugesprochen werden.

Nach Angaben von Airbnb lag der typische Verdienst von Gastgeber:innen, die historische Unterkünfte in Deutschland anbieten, im Jahr 2021 bei mehr als 4.000 EUR im Vergleich zu rund 3.000 EUR für andere Gastgeber:innen.

"Die Einführung der Kategorie 'Historisches' ist ein großartiger Anreiz für Reisen zu historischen Unterkünften und inspiriert Menschen, an Orte zu reisen, die sie normalerweise nicht besuchen würden. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Airbnb und begrüßen die wachsende Wertschätzung für historische Gebäude, die wir auf dem ganzen Kontinent beobachten können." Alfonso Pallavicini, Präsident der European Historic Houses Association (EHHA).

Damit Eigentümer:innen historischer Unterkünfte vom wachsenden Interesse am Kulturerbe-Tourismus profitieren können, hat Airbnb die Airbnb-Akademie für Kulturerbe ins Leben gerufen: Diese gibt zukünftigen Gastgeber:innen in Frankreich, Italien und Spanien spezielle Werkzeuge sowie eine persönliche Ansprechpartner:in an die Hand, die den Eigentümer:innen maßgeschneiderte Schulungen und Ratschläge zum Thema "Gastgeben in historischen Unterkünften" anbietet.

"Die neue Kategorie 'Historisches' auf Airbnb ermöglicht es nicht nur Reisenden aus aller Welt, kulturelle und historische Orte in Deutschland kennenzulernen, sondern sie präsentiert auch bisher unentdeckte Reiseziele. Mit der neuen Kategorie möchten wir dazu beitragen, den Tourismus noch vielfältiger aufzustellen und damit die Wertschöpfung auch in ländlichen Regionen Deutschlands zu unterstützen." Kathrin Anselm, General Manager Airbnb DACH, CEE & CIS.

Von der Nordseeküste in Schleswig-Holstein bis zum Fränkischen Seenland im Süden heißen die Gastgeber:innen von historischen Unterkünften ihre Gäste willkommen. Die beliebtesten Reiseziele in Deutschland für Aufenthalte in historischen Unterkünften im Jahr 2022 sind bis heute****:

Niederbayern

Fränkisches Seenland

Spreewald

Nordseeküste, Schleswig-Holstein

Weserbergland

Schwerin

Westerwald

Stuttgart

Ostseeküste, Schleswig-Holstein

Schwäbisch Hall

"Ich freue mich immer wieder über Gäste auf Airbnb, die den Charme, Wert und die Qualität historischer Gebäude genauso schätzen wie ich. Der Austausch mit den Gästen, die das Kleine Schloss Lanke wie auch das historische Gutsdorf Lanke und die vielen umliegenden Seen erkunden, ist auch für mich immer wieder spannend! Von jedem Gast lerne ich einen anderen Blickwinkel auf die Region kennen." Philipp Virag, Gastgeber, Kleines Schloss Lanke.

Zu den Reisezielen, an denen die Gastgeber:innen historischer Unterkünfte das höchste Durchschnittseinkommen erzielen, gehören die Ostseeküste in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, Marburg, Gießen und Fulda in Hessen, die Eifel sowie der Schwarzwald.*****

Hier ist eine Auswahl einiger historischer und meistgesuchter Unterkünfte in Deutschland:

Original-Content von: Airbnb, übermittelt durch news aktuell