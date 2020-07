Airbnb

Traumhafte Unterkünfte auf Airbnb für einen erholsamen Spätsommer in Deutschland

Reisende in Deutschland erkunden das eigene Land. Viele Destinationen im Inland sind in diesem Jahr besonders stark nachgefragt. Airbnb stellt einige der schönsten Orte und Unterkünfte für einen erholsamen Urlaub im Spätsommer vor. Darüber hinaus verlost Airbnb Reisegutscheine für Unterkünfte auf Airbnb im Gesamtwert von 3 000 Euro. Hier geht´s zur Verlosung.

Tiny House "Sommerhaus" in der Natur

Dieses gemütliche kleine Haus in Neu-Anspach in Hessen besticht durch ein Naturstein-Bad, eine voll ausgestattete Küche und eine kleine, überdachte Terrasse. Für kühlere Spätsommerabende bietet das Häuschen zudem einen Holz-Kamin.

Romantisches Atelier auf Gut Neuwerk

In Kall, Nordrhein Westfalen, befindet sich dieses romantische Atelier mit Blick ins Grüne. Rustikale Holzdielen, eine freistehende Badewanne und ein offener Kamin laden zum Verweilen ein. Wer hier Urlaub macht, findet die perfekte Ruhe - die Unterkunft verzichtet bewusst auf Wlan, sodass sich die Gäste voll und Ganz auf das Hier und Jetzt besinnen können.

Gästehaus mit Alpaka-Blick

Diese wunderschöne Unterkunft in Friesenhagen, Rheinland-Pfalz, bietet eine einzigartige Mischung aus rustikalem Bauernhof und modernen Stil-Elementen. Durch die großen Fenster haben Gäste außerdem einen unschlagbaren Blick auf die umliegende Landschaft und auf die hofeigenen Alpakas.

Ein besonderes Schlaferlebnis in einer Her(r)bergskirche

In Neustadt am Rennsteig, Thüringen, befindet sich diese aus Natursteinmauerwerk errichtete Kirche. Gäste finden hier einen idealen Ort zur Ruhe und Entspannung auf ihrer Reise durch den Thüringer Wald der sich besonders für Radfahrer und Wanderer eignet. Am Morgen erwachen die Gäste mit einem einzigartigen Blick auf die lichtdurchfluteten Farbglasfenster im Kirchenchor.

Zirkuswagen in der Natur über dem Egertal

Hoch über dem Egertal, in Thierstein in Bayern, steht diese ungewöhnliche Unterkunft. Der Zirkuswagen für Gäste bietet einen entspannenden Zugang zur umgebenden Natur. Hier lässt sich ungestört eine gemütliche Zeit verbringen - inmitten von Wiesen, Wäldern, einem Bienenstand und einem Lagerfeuerplatz.

200 Jahre altes Reetdach-Bauernhaus

Kurz vor den Toren Hamburgs, in Ellerbek, Schleswig-Holstein, liegt dieses 200 Jahre alte Reetdach-Bauernhaus in ländlicher Idylle. Auf rund 50 Quadratmetern finden die Gäste Schlaf- und Wohnbereiche, eine Lese-Ecke, eine Mini-Küche und das Badezimmer mit Dusche. Ein weitläufiger Garten, den die Gastgeber mit ihren Gästen teilen, rundet das Domizil ab.

