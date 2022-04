Schloss-Schule Kirchberg

Schloss-Schule setzt auf kontinuierliche Erneuerung

Kirchberg/Jagst (ots)

Mehrere Millionen Euro hat das private Internatsgymnasium Schloss-Schule Kirchberg im Norden Baden-Württembergs in den letzten Jahren in Gebäude, Ausstattung und Technik investiert. Und ein Ende des Investitionsschubs ist nicht in Sicht. Der wird hier als integraler Bestandteil eines fortwährenden Verbesserungsprozesses gesehen.

"Dass das Unterrichts- und Betreuungskonzept an einer Internatsschule wie der unseren kontinuierlich weiterentwickelt werden muss, steht wohl außer Frage", so Schulleiter Alexander Franz, "tatsächlich ist es aber auch wichtig, die Rahmenbedingungen fortlaufend zu optimieren, also vor allem die Gebäude, die Einrichtung und die Ausstattung". 2017 und 2018 gingen folgerichtig der Umbau des Wohngebäudes der Mädchen auf dem Campusgelände der Schloss-Schule über die Bühne. 2018 bis 2021 erfolgte der Erweiterungsbau des zentralen Schulgebäudes. Während es bei der Mädchenunterkunft vor allem das Ziel war, mit moderner Holzarchitektur und innovativen Technikdetails die Ökobilanz zu verbessern sowie im Innenbereich Raumschnitte und Ausstattung für die Bewohnerinnen zu optimieren, war die Zielsetzung beim Erweiterungsbau differenzierter: Hier ging es unter anderem auch darum, die Performance der Internatsschule in ganz spezifischen Spezial-Bereichen zu verbessern. Beispielsweise wurde in dem Gebäude deshalb ein 96 qm großer Musik- und Multimedia-Saal integriert, "der mit Akustikdecke, Dolby Surround 7.1.-Anlage und Fullsize-Videobildschirm mit manchen professionell betriebenen Konzert- und Theatersälen mithalten könnte", so Alexander Franz. Der Anspruch der Schloss-Schule ist also groß - und wird ausschließlich von eigenen Vorstellungen getrieben. "Wir wollen bei unserer kontinuierlichen Weiterentwicklung tatsächlich nicht darauf warten, dass wir von Schülerinnen und Schülern oder deren Eltern darauf angesprochen werden, dass diese oder jene Optimierung notwendig wäre", fasst Schloss-Schul-Stiftungsvorsitzender Jürgen Scharch die Philosophie der Einrichtung zusammen, "wir wollen solche Wünsche vorwegnehmen, bevor sie geäußert werden."

