ZDFinfo

ZDFinfo Änderungsmitteilung

Mainz (ots)

ZDFinfo Änderungsmitteilung Woche 27/25 Donnerstag, 03.07. Bitte Programmänderung beachten: 0.45 Die sieben Mythen der Antike Deutschland 2023 „heute journal“ entfällt (weiterer Ablauf ab 1.15 Uhr wie vorgesehen) Woche 28/25 Samstag, 05.07. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten: 7.00 Die sieben großen Lügen der Geschichte Deutschland 2023 „ZDF-History: Freude am Töten? - Streitfall Wehrmacht“ entfällt 7.45 Mythos Enigma – Tauchgang in die Vergangenheit Deutschland 2021 (weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen) Woche 29/25 Montag, 14.07. Bitte Programmänderung beachten: 16.30 Musk gegen Trump Machos, Macht, Milliarden Deutschland/USA 2025 „ZDFzeit: Die Wahrheit über unser Geld - Was verdient Deutschland?“ entfällt (weiterer Ablauf ab 17.15 Uhr wie vorgesehen) Woche 30/25 Dienstag, 22.07. Bitte Programmänderung beachten: 6.30 Terra X History Die Hunde der Mächtigen - und eine Katze Deutschland 2025 „ZDF-History: Kinder der Macht. Fluch und Segen berühmter Eltern.“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell