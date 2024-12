ZDF

"Highlights aller Spiele": ZDF sichert sich langfristig umfassende Nachverwertungsrechte an der Fußball-Bundesliga

Das "aktuelle sportstudio" präsentiert seinen Zuschauerinnen und Zuschauern auch künftig die Zusammenfassungen der Fußball-Bundesliga und der 2. Bundesliga am Samstagabend – in gewohnter Qualität auf dem etablierten Sendeplatz ab 23.00 Uhr im ZDF sowie online first ab 22.30 Uhr in der ZDFmediathek. Bei der Ausschreibung der nationalen Medienrechte durch die DFL Deutsche Fußball-Liga für die kommenden vier Saisons ab 2025/26 konnte das ZDF sich sowohl die Rechte für Highlights im TV als auch für Highlight-Clips in der ZDFmediathek und auf den Social-Media-Kanälen des ZDF sichern. Wie bisher werden die ersten frei empfangbaren Bilder der samstäglichen Top-Spiele der Bundesliga (18.30 Uhr) in der Traditionssendung mit der Torwand zu sehen sein. Dem Slogan "Alle Spiele, alle Tore" wird das ZDF auch künftig gerecht, indem es ab Montag, 0.00 Uhr, Höhepunkte aller Spiele auf sportstudio.de und auf ZDFheute.de zum Abruf bereitstellt.

ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten: "Seit mehr als 60 Jahren hat die Fußball-Bundesliga einen festen Platz im 'aktuellen sportstudio'. Ich freue mich, dass wir unseren Zuschauerinnen und Zuschauern auch in den kommenden Saisons deutschen Spitzenfußball zeigen können – im TV und mit einem attraktiven Online-Angebot."

ZDF-Sportchef Yorck Polus: "Auch weiterhin zeigen wir am Samstagabend die ersten frei empfangbaren Bilder vom Abendspiel. Online sind diese bereits eine halbe Stunde vor dem Sendestart im ZDF zu sehen, ebenso wie eine informative und hintergründige Aufarbeitung des aktuellen Spieltags. Die Highlights werden zudem weiterhin als Clips auf unseren Online-Portalen abrufbar sein – ein wichtiges Element unserer Inhalte auf sportstudio.de."

Dank des Rechteerwerbs sind bis 2029 im "aktuellen sportstudio" am Samstagabend ab 23.00 Uhr im ZDF sowie online first ab 22.30 Uhr in der ZDFmediathek die ersten frei empfangbaren Bilder vom Topspiel der Fußball-Bundesliga zu sehen. Berichte von den Spielen der Ersten und Zweiten Bundesliga, die am Freitag und Samstag stattfinden, kommen hinzu. Die Spielberichte sind als Clips online auf sportstudio.de, auf ZDFheute.de, in der ZDFheute-App und in der ZDFmediathek zu finden – weitere Informationen rund um die Bundesliga kommen hinzu.

Seit dem Start der Fußball-Bundesliga im August 1963 ist "das aktuelle sportstudio" auf Sendung und berichtet über die höchste deutsche Spielklasse in der beliebtesten Sportart des Landes.

