ZDFinfo

ZDFinfo Änderungsmitteilung

Mainz (ots)

ZDFinfo Änderungsmitteilung Woche 10/25 Samstag, 01.03. Bitte Programmänderungen beachten: 7.00 Wer ist der Trump-Clan? Deutschland 2024 „ZDF-History: Die sieben Weltwunder - Mythos und Wahrheit“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Montag, 03.03. Bitte Programmänderungen beachten: 6.30 Terra X History Deutschland, deine Schlager. 1980 bis heute Deutschland 2024 „ZDF-History: Die großen Fälscher der Geschichte“ entfällt „Leschs Kosmos: Fake oder Fakt - Wie die Wahrheit unter die Räder kommt“ um 7.00 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Dienstag, 04.03. Bitte Programmänderung beachten: 6.15 Armee der Zukunft - Drohnen und autonome Waffen Schweiz 2023 „ZDF-History: "Mein Kampf" - das gefährliche Buch“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Mittwoch, 05.03. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 Wer ist Ali Khamenei? Deutschland 2023 „Mythos Enigma – Tauchgang in die Vergangenheit“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Donnerstag, 06.03. Bitte Programmänderung beachten: 6.15 ZDF-History Alexander der Große - Der Superstar der Antike Deutschland 2018 „Terra X: Pioniere am Himmel - Das Rätsel um den ersten Flug“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Freitag, 07.03. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten: 9.30 Spiel mit Milliarden - Die Benko-Pleite Deutschland 2024 10.15 Die Hochstaplerin - Der große Krypto-Betrug Norwegen 2024 11.00 Die smarten Verführer Wunderkind und Löwen-Flop Deutschland 2025 11.45 Die smarten Verführer Masken-Fake und Börsenhai Deutschland 2025 12.30 Wer ist die Familie Murdoch? Deutschland 2023 „Leschs Kosmos: Krypto, Bitcoin & Co. - Revolution oder Spekulation?“ entfällt (weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen)

