ZDFinfo-Doku über "Stormy – Trumps verhängnisvolle Affäre"

Wer ist Stormy Daniels, die dazu beitrug, dass Donald Trump jüngst als erster Ex-Präsident in der US-Geschichte strafrechtlich verurteilt wurde? Er hat Geschäftsunterlagen gefälscht, um Schweigegeld für seine Affäre mit dem einstigen Pornostar zu vertuschen. Die Doku "Stormy – Trumps verhängnisvolle Affäre" erzählt die Story aus ihrer Sicht und ist auch das Porträt einer Frau, die jahrelang der Lüge bezichtigt wurde und die Trump die Stirn bot. Der Film von Sarah Gibson steht ab jetzt in der ZDFmediathek zur Verfügung. ZDFinfo zeigt ihn am Donnerstag, 11. Juli 2024, um 20.15 Uhr.

Die Eckpunkte der Geschichte: Alles beginnt mit einem One-Night-Stand 2006 in Lake Tahoe, Nevada. Die Erotikdarstellerin und Regisseurin Stephanie Gregory Clifford alias Stormy Daniels lernt den verheirateten Immobilienmogul bei einem Golfturnier kennen. Er lädt sie zu sich ins Hotel ein, die beiden haben Sex.

Als Trump 2015 beschließt, für die Republikaner ins Präsidentschaftsrennen einzutreten, holt die Affäre beide wieder ein. Trump, seinerzeit frisch mit Melania verheiratet und Vater eines wenige Monate alten Kindes, fürchtet, dass eine Veröffentlichung der schlüpfrigen Details ihn Wählerstimmen kosten könnte. Er beauftragt seinen persönlichen Anwalt, Michael Cohen, eine Veröffentlichung der Story zu verhindern. Cohen fixt das Problem in Trumps Sinne und zahlt Stormy Daniels 130.000 Dollar Schweigegeld.

2018 jedoch fliegt die Schweigegeldzahlung auf. Zudem stellt sich heraus, dass Trump die Zahlungen an Stormy Daniels unrechtmäßig als Anwaltshonorar verbucht hatte. Für Trump wird es heikel. Michael Cohen sagt gegen ihn aus, es kommt zum Prozess in New York City. Am 30. Mai 2024 dann das historische Urteil: Die Geschworenen sprechen Donald Trump in allen 34 Anklagepunkten für schuldig. Das Strafmaß steht noch aus.

Und Stormy Daniels? Sie ist nach Jahren der öffentlichen Auseinandersetzungen hoch verschuldet, hat das Sorgerecht für ihre Tochter verloren und lebt in beständiger Angst vor der Rache der Trump-Anhänger.

