Woche 44/20 Mittwoch, 28.10. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 11.55 Traumorte - Die Dominikanische Republik Frankreich 2018 12.40 Kinder der Gewalt - Guatemalas Jugendbanden Frankreich 2019 (weiter im Ablauf) Beginnzeitkorrekturen: 1.10 Korea - Der vergessene Krieg Die Teilung der Welt Deutschland 2010 1.55 Korea - Der vergessene Krieg Im Feld Deutschland 2010 2.40 Korea - Der vergessene Krieg Napalm Deutschland 2010 3.25 Mein Besuch in Nordkorea Video-Tagebuch junger Reisender Deutschland 2014 4.10 Despoten Kim Jong Il - Dynastie des Teufels Großbritannien 2015 4.55 Geheimes Nordkorea Die sieben Säulen der Macht Deutschland 2018 Donnerstag, 29.10. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.40 Gold für Kim - Ein Leben für Nordkoreas Führer Deutschland 2018 6.25 Büro 39 - Nordkoreas schwarze Kassen Deutschland 2020 7.25 Cosa Nostra Angriff auf Amerika Frankreich 2019 8.10 Cosa Nostra Der Mafia-Krieg USA/Italien 2019 9.00 Die Erben der Mafia - Italiens junge Paten Italien 2019 9.45 Blutiger Pakt - Italien und die Mafia Deutschland 2017 10.30 Mafia Neapel - Der lange Arm der Camorra Italien 2019 11.15 Mafia, Müll, Millionen - Italien und die Umweltzerstörung Frankreich 2018 12.00 Die Paten von der Ruhr - Mafia-Paradies Deutschland Deutschland 2018 12.45 Die Geheimnisse der Russenmafia Gewalt, Geschäft, Gefängnis Deutschland 2019 13.35 Handwerker gesucht - Ein Berufsstand in der Krise Deutschland 2019 (weiter im Ablauf) Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen: 22.05 Fahrenheit 11/9 von Michael Moore USA 2018 0.10 ZDFzeit Donald Trump - Der unterschätzte Präsident Deutschland/USA 2020 0.50 heute journal 1.20 auslandsjournal - die doku: American Voices Reise durch ein zerrissenes Land Deutschland 2020 2.35 auslandsjournal - die doku: Amerikas Schicksalsjahr USA 2020 3.20 auslandsjournal - die doku: Kampf um ein neues Amerika USA 2020 3.50 Trumps schmutziger Deal Der Präsident und die Ukraine-Affäre Frankreich 2020 (Election Game - Amerikas Wahlsystem in der Krise) um 04.15 Uhr - entfällt! 4.50 Citizen Trump - Eine amerikanische Karriere USA 2019

