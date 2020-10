ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 26. Oktober 2020

Mainz (ots)

Woche 44/20 Donnerstag, 29.10. Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten: 1.30 auslandsjournal - die doku: American Voices Reise durch ein zerrissenes Land Deutschland 2020 "auslandsjournal - die doku: American Voices" Länge 43'30 entfällt 2.45 auslandsjournal - die doku: Amerikas Schicksalsjahr USA 2020 3.30 auslandsjournal - die doku: Kampf um ein neues Amerika USA 2020 "White Boy Rick - Drogendealer für das FBI" entfällt 4.15 Election Game - Amerikas Wahlsystem in der Krise Deutschland/USA 2020 (weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen) Woche 44/20 Dienstag, 27.10. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 Das Rätsel des Eismonds Leben auf dem Titan? Deutschland 2019 7.05 Hate Crime - Tatmotiv Hass Rassenhass in Mississippi USA 2018 7.50 Hate Crime - Tatmotiv Hass Der Stalker mit der Kamera Großbritannien 2018 8.35 Hate Crime - Tatmotiv Hass Tödliches Doppelleben Großbritannien 2018 9.20 Täter im Netz Der Fall Brizzi USA 2019 (weiter im Ablauf) Beginnzeitkorrekturen: 20.55 Terra X Die Geschichte des Essens - Dessert Deutschland 2015 21.40 History 360° - Geschichte der Menschheit Jäger und Krieger Deutschland 2018 22.25 History 360° - Geschichte der Menschheit Götter und Imperien Deutschland 2018 23.10 History 360° - Geschichte der Menschheit Wissen und Macht Deutschland 2018 23.55 History 360° - Geschichte der Menschheit Fortschritt und Größenwahn Deutschland 2018 0.40 heute journal 1.05 Die Arche Noah - Legende und Wahrheit Südafrika 2019 1.50 Das Trojanische Pferd - Mythos und Wahrheit Südafrika 2019 2.35 Terra X Ein Tag im alten Rom Deutschland 2016 3.20 Terra X Rom am Rhein Krieg und Frieden Deutschland 2016 4.05 Terra X Rom am Rhein Blüte und Bedrohung Deutschland 2016 (weiter im Ablauf)

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell