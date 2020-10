ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 23. Oktober 2020

Mainz (ots)

Woche 43/20 Freitag, 23.10. Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrektur beachten: 3.25 Tatort Weißes Haus Der Fall James Comey USA 2018 4.55 ZDFzeit Donald Trump - Der unterschätzte Präsident Deutschland/USA 2020 "White Boy Rick - Drogendealer für das FBI" um 4.50 Uhr entfällt Woche 44/20 Samstag, 24.10. Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 Bibeltreue Supermacht - Evangelikale in den USA Frankreich 2019 6.20 "New York Times"-Reportage Das Ende der Auto-City USA 2018 6.45 "New York Times"-Reportage Mit dem Taxi in den Ruin USA 2018 7.10 Risiko Mikroplastik - Lesch fragt nach Deutschland 2019 7.55 Leschs Kosmos Fürchtet Euch! Was die Angst mit uns macht Deutschland 2018 8.25 Leschs Kosmos Die unausgeschlafene Gesellschaft Deutschland 2018 8.50 Leschs Kosmos Mahlzeit! Die Macht der Manipulation Deutschland 2015 9.20 Leschs Kosmos Burnout: Hysterie oder Epidemie? Deutschland 2016 9.48 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 9.50 Leschs Kosmos Eiseskälte: Zwischen Heilkraft und Verderben Deutschland 2017 10.20 Leschs Kosmos Fische - mehr als nur fette Beute Deutschland 2018 10.50 Leschs Kosmos Goldrausch in der Tiefsee Deutschland 2016 11.20 Terra X Rätselhafte Phänomene Sternengold und der Hauch des Todes Deutschland 2020 12.05 Terra X Rätselhafte Phänomene Diamantenfieber und sprechende Pflanzen Deutschland 2020 12.50 Terra X Rätselhafte Phänomene Verschwundene Inseln und wandernde Steine Deutschland 2018 13.34 Terra X Rätselhafte Phänomene Erdlöcher und blaue Wunder Deutschland 2018 14.20 Terra X Fantastische Phänomene Welt in Bewegung Großbritannien 2017 15.05 Terra X Fantastische Phänomene Bausteine des Lebens Großbritannien 2017 15.50 Faszinierende Erde Flüsse Deutschland 2019 16.35 Faszinierende Erde Gebirge Deutschland 2019 17.20 Faszinierende Erde Gletscher Deutschland 2019 18.05 Faszinierende Erde Küstenlandschaften Deutschland 2019 (weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 20.55 Terra X Rätselhafte Phänomene Diamantenfieber und sprechende Pflanzen Deutschland 2020 (weiterer Ablauf ab 21.40 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 4.40 heute-show Woche 44/20 Sonntag, 25.10. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 12.50 Mythen-Jäger Die Gebeine der Johanna von Orléans Großbritannien 2013 13.35 Mythen-Jäger Veronika und das Schweißtuch Jesu Großbritannien 2014 14.20 Mythen-Jäger Das verschollene Bernsteinzimmer Großbritannien 2011 15.05 Karthagos vergessene Krieger Deutschland 2015 15.55 1491 - Amerika vor Kolumbus Die ersten Menschen Kanada 2017 16.40 1491 - Amerika vor Kolumbus Jäger und Bauern Kanada 2017 17.25 1491 - Amerika vor Kolumbus Wissen und Macht Kanada 2017 18.10 1491 - Amerika vor Kolumbus Verlorene Welt Kanada 2017 18.55 Montezuma - Legendärer Herrscher der Azteken Großbritannien 2009 (weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Mythen und Monster Drachen USA/Italien 2018 22.25 Mythen und Monster Riesenkrake USA/Italien 2018 23.10 Mythen und Monster USA/Italien 2018 23.50 Mythen und Monster Quetzalcoatl USA/Italien 2018 0.40 1491 - Amerika vor Kolumbus Die ersten Menschen Kanada 2017 1.25 1491 - Amerika vor Kolumbus Jäger und Bauern Kanada 2017 2.10 1491 - Amerika vor Kolumbus Wissen und Macht Kanada 2017 2.55 1491 - Amerika vor Kolumbus Verlorene Welt Kanada 2017 3.40 Loch Ness - Mythos auf dem Prüfstand Großbritannien 2015 4.25 Mythen-Jäger Die Mauern von Jericho Großbritannien 2014 Woche 44/20 Montag, 26.10. Bitte Beginnzeitkorrekturen und Programmänderung beachten: 5.10 Mythen-Jäger Die Suche nach dem Heiligen Kreuz Deutschland 2012 5.55 Mythen-Jäger Die Gebeine der Johanna von Orléans Großbritannien 2013 6.40 Raser, Rowdies, Rotlichtsünder! Mit der Verkehrspolizei im Einsatz Deutschland 2018 7.25 Tödliche Rennen - Raser in der Stadt Deutschland 2015 8.08 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.10 Vollgas brutal Was tun gegen Rüpel und Raser? Deutschland 2016 8.55 Crash Cops Das Verkehrsunfall-Kommando Deutschland 2016 9.40 ZDF.reportage Schrottplatz XXL Deutschlands größter Auto-Verwerter Deutschland 2017 "Schrottplatz XXL - Deutschlands größter Auto- Verwerter" (43'-Version)entfällt 10.10 Hochbetrieb auf dem Autohof Zweite Heimat für Trucker Deutschland 2015 (weiterer Ablauf ab 11.00 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 15.35 Despoten Kim Jong Il - Dynastie des Teufels Großbritannien 2015 (weiterer Ablauf ab 16.15 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 17.05 Gold für Kim - Ein Leben für Nordkoreas Führer Deutschland 2018 17.50 Büro 39 - Nordkoreas schwarze Kassen Deutschland 2020 (weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 22.05 Das Rätsel des Eismonds Leben auf dem Titan? Deutschland 2019 (weiterer Ablauf ab 23.30 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 1.10 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Galaxien USA 2010 1.55 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Sonnensysteme USA 2010 2.40 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Der Urknall USA 2010 3.25 Das Geheimnis der dunklen Energie Großbritannien 2016 4.10 Aliens - Die Jagd nach dem ersten Beweis Großbritannien 2016 4.50 Exoplaneten - Fahndung nach der zweiten Erde Deutschland 2018

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell