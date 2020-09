ZDFinfo

ZDFinfo-Programmänderung

PW 38/20 und 40/20

Mainz (ots)

ZDFinfo-Programmänderung Woche 38/20 Samstag, 12.09. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 6.55 Leschs Kosmos Leben auf der Supererde Deutschland 2018 7.25 Mafia Neapel - Der lange Arm der Camorra Italien 2019 8.10 Italiens Mafia Paten vor Gericht Frankreich 2017 8.55 Italiens Mafia Die Frauen der Cosa Nostra Frankreich 2014 9.38 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 9.40 Italiens Mafia Der Clan der Ndrangheta Frankreich 2017 10.25 Die Erben der Mafia - Italiens junge Paten Italien 2019 11.10 Blutiger Pakt - Italien und die Mafia Deutschland 2017 11.55 Terra X Mythos Wolfskind - Mogli und die wilden Kinder Deutschland 2016 (weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 13.25 Mythen und Monster Minotaurus USA/Italien 2018 (weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Mythen-Jäger Die Suche nach Sodom Großbritannien 2014 22.25 Mythen-Jäger Die Suche nach Camelot Großbritannien 2014 23.10 Terra X Mythos Wolfskind - Mogli und die wilden Kinder Deutschland 2016 23.55 Terra X Mythos Frankenstein Deutschland 2017 0.40 Mythen und Monster Minotaurus USA/Italien 2018 1.25 Mythen und Monster Quetzalcoatl USA/Italien 2018 2.10 Mythen und Monster Riesenkrake USA/Italien 2018 2.55 Mythen und Monster Drachen USA/Italien 2018 3.40 Mythen und Monster Sphinx USA/Italien 2018 4.25 Loch Ness - Mythos auf dem Prüfstand Großbritannien 2015 Sonntag, 13.09. Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 5.10 heute-show (weiterer Ablauf ab 5.45 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 11.20 ZDF-History Berühmte Tote der Geschichte Deutschland 2016 12.05 ZDF-History Joséphine - Napoleons große Liebe Deutschland 2018 12.50 ZDF-History Mata Hari - Die schöne Spionin Deutschland 2017 13.35 ZDF-History Mario Adorf - eine deutsche Filmlegende Deutschland 2018 14.20 ZDF-History Manfred Krug - Eine deutsch-deutsche Geschichte Deutschland 2017 15.05 ZDF-History Alltag in Ost und West - Leben im geteilten Deutschland Deutschland 2019 15.55 ZDF-History Die geheimen Mordermittler der DDR Deutschland 2017 16.35 ZDF-History Der 9. November - Schicksalstag der Deutschen Deutschland 2019 17.25 Am Todesstreifen: DDR-Grenzer erzählen Deutschland 2020 18.05 Deutschland '61 - Countdown zum Mauerbau Deutschland 2019 18.55 Deutschland '89 - Countdown zum Mauerfall Deutschland 2019 (weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 4.25 ZDF-History Personenschützer - im Angesicht der Gefahr Deutschland 2020 Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.15 ZDF-History Krieg der Zeichner Deutschland 2015 5.40 Büro 39 - Nordkoreas schwarze Kassen Deutschland 2020 6.40 Brudermord am Airport Die Spur führt nach Nordkorea Großbritannien 2018 7.25 Südkorea - Erfolg um jeden Preis Frankreich 2018 (weiterer Ablauf ab 8.13 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 10.25 Mein Besuch in Nordkorea Video-Tagebuch junger Reisender Deutschland 2014 (weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 11.55 Despoten Papa Doc - Haitis Albtraum Großbritannien 2015 12.40 Mythen-Jäger Das Jakobskissen Großbritannien 2014 13.25 Mythen-Jäger Der Kelch von Valencia Großbritannien 2014 14.10 Mythen-Jäger Die verschollene Bibliothek von Iwan dem Schrecklichen Großbritannien 2013 14.55 Mythen-Jäger Der verlorene Stamm Israels Großbritannien 2014 (weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Cosa Nostra Der Mafia-Krieg USA/Italien 2019 21.40 Unter Gangstern Gangs in El Salvador Spanien 2019 22.25 Unter Gangstern US-Waffen für das Drogen-Kartell Spanien 2019 23.10 Unter Gangstern Kidnapping in Venezuela Venezuela 2019 23.55 Wildlands - Bolivien und die Macht des Kokains USA 2018 1.10 heute journal 1.40 Verborgene Welten Rieseninsekten der Vorzeit Frankreich 2019 2.25 Verborgene Welten Das Geheimnis der gefiederten Drachen Frankreich 2019 3.10 Verborgene Welten Erben der Dinosaurier Frankreich 2019 3.55 Terra X Die ersten Menschen Vom Wald in die Savanne Frankreich 2017 4.35 Terra X Die ersten Menschen Aus Afrika in die ganze Welt Frankreich 2017 Woche 40/20 Mittwoch, 30.09. Bitte Programmänderung beachten: 12.45 Geniale Rivalen Flugzeuge - Brüder Wright gegen Curtiss USA 2016 "Millionenstadt über den Wolken - Die erstaunliche Welt des Flugverkehrs" entfällt (weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen) Bitte Programmänderung beachten: 3.45 Geniale Rivalen Flugzeuge - Brüder Wright gegen Curtiss USA 2016 "Millionenstadt über den Wolken - Die erstaunliche Welt des Flugverkehrs" entfällt (weiterer Ablauf ab 4.30 Uhr wie vorgesehen)

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell