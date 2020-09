ZDFinfo

Woche 37/20 Mittwoch, 09.09. Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 11.20 Leschs Kosmos Wettlauf gegen die Flut Deutschland 2017 (weiterer Ablauf ab 11.45 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 13.35 Die Entstehung der Erde Der Vulkan von Krakatau USA 2009 14.20 Die Entstehung der Erde Yosemite Nationalpark USA 2010 15.05 Terra X Die Macht der Vulkane Jahre ohne Sommer Deutschland 2016 15.50 Terra X Die Macht der Vulkane Im Schatten der Feuerberge Deutschland 2016 16.35 Terra X Leben auf dem Vulkan Deutschland 2014 17.20 Vulkane in Neuseeland Das fruchtbare Erbe Neuseeland 2019 (weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Mythen und Monster USA/Italien 2018 23.10 Mythen und Monster USA/Italien 2018 23.55 Loch Ness - Mythos auf dem Prüfstand Großbritannien 2015 0.40 heute journal 1.05 Die Geheimnisse der Cheops-Pyramide Großbritannien 2018 1.50 Die Akte Tutanchamun Die Schätze des Pharao Deutschland 2015 2.35 Die Akte Tutanchamun Der Tod des Pharao Deutschland 2015 3.20 Die sieben größten Weltwunder der Antike Deutschland 2020 4.05 Herodes - Kindermörder von Bethlehem? Israel/Deutschland 2019 (weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen) Woche 37/20 Donnerstag, 10.09. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 9.50 Terra Xpress XXL Von Abzocke und Gaunerzinken Deutschland 2017 10.35 Terra Xpress XXL Heimtückisch beklaut, was nun? Deutschland 2018 11.20 Terra Xpress XXL Dreiste Betrüger Deutschland 2020 12.05 Terra Xpress XXL Bürger gegen Bürokraten Deutschland 2019 12.50 Szene Deutschland Prepper - Leben für den Ernstfall Deutschland 2017 13.35 Drahtzieher Burschenschaften Die Macht der Studentenverbindungen Deutschland 2018 14.20 Frankfurt - Bahnhofsviertel Rotlichtbezirk und Hipstermeile Deutschland 2015 15.05 Shisha - Das gefährliche Geschäft mit dem kalten Rauch Deutschland 2020 15.50 Die Welt der Reichsbürger Träumer, Aussteiger, Extremisten Deutschland 2017 16.35 Rockerkrieg Aufstieg der Hells Angels Deutschland 2017 17.20 Rockerkrieg Mord und Verrat Deutschland 2017 18.05 Rockerkrieg Neue Fronten Deutschland 2017 (weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.55 ZDF-History "Mein Kampf" - das gefährliche Buch Deutschland 2015 0.40 heute journal 1.05 Election Game - Amerikas Wahlsystem in der Krise Deutschland/USA 2020 1.55 Trumps schmutziger Deal Der Präsident und die Ukraine-Affäre Frankreich 2020 2.55 Citizen Trump - Eine amerikanische Karriere 3.40 Der Anti-Trump - Senator John McCain USA 2018 4.25 Die Trumps - Aus der Pfalz ins Weiße Haus Großbritannien 2017 Woche 38/20 Sonntag, 13.09. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten: 5.45 Mythen-Jäger Das Turiner Grabtuch Großbritannien 2014 6.30 ZDF-History Alexander der Große - Der Superstar der Antike Deutschland 2018 "Mythen-Jäger: Der Stab des Mose" entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Montag, 14.09. Bitte Programmänderung beachten: 5.00 ZDF-History Krieg der Zeichner Deutschland 2015 "ZDF-History: Mythos Mossad - Israels geheime Krieger" entfällt (weiterer Ablauf ab 5.45 Uhr wie vorgesehen) Mittwoch, 16.09. Bitte Programmänderung beachten: 12.15 Miami SWAT - Spezialeinheit auf Verbrecherjagd Frankreich 2017 "Ermittler! - Letzte Begegnung" entfällt (weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen)

