ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 9. April 2020

Mainz (ots)

Woche 15/20 Freitag, 10.04. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 7.05 Mysterien des Weltalls Ewige Finsternis Mit Morgan Freeman USA 2010 7.45 forum am freitag 8.00 ZDFzeit Nichts mehr wie früher Die fünf Lehren aus Corona Deutschland 2020 8.45 auslandsjournal spezial Corona global - wie das Virus die Welt verändert Deutschland 2020 9.20 Apokalypse Abfall - Deutscher Müll für die Welt Deutschland 2019 ( weiterer Ablauf ab 10.20 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 11.35 Vergiftete Flüsse Die schmutzigen Geheimnisse der Textilindustrie Kanada 2017 ( weiterer Ablauf ab 12.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 16.35 Terra X Die Geschichte des Essens - Dessert Deutschland 2015 ( weiterer Ablauf ab 17.20 Uhr wie vorgesehen ) Woche 16/20 Sonntag, 12.04. Bitte Programmänderungen und Beginnzeitkorrektur beachten: 5.05 ZDF-History Krieg der Zeichner Deutschland 2015 5.35 Indonesien - ungezähmt Im Reich der Riesen "Rach und die Restaurantgründer" um 5.30 Uhr entfällt 6.20 Indonesien - ungezähmt Inseln im Monsun "Achtung, Camper! Die Jagd nach guten Bewertungen" um 6.15 Uhr entfällt 7.05 Indonesien - ungezähmt Im Schatten der Vulkane "Achtung, Camper! Unterwegs mit den Urlaubs-Testern" um 7.00 Uhr entfällt 7.50 Indonesien - ungezähmt Versteckte Welten "Achtung, Camper! Zu Hause ist auf dem Platz" um 7.45 Uhr entfällt 8.30 Indonesien - ungezähmt Im Land der Drachen "Bratwurst, Bier und Bella Italia - Deutsche Urlauber im Camping- Himmel" entfällt 9.15 Leschs Kosmos Goldrausch in der Tiefsee Deutschland 2016 "Achtung, Camper!: Chaos und Beziehungskisten" um 9.00 Uhr entfällt ( weiterer Ablauf ab 9.43 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 15.50 Wie der Mensch die Welt eroberte Der Weg nach Asien Großbritannien 2009 ( weiterer Ablauf ab 16.30Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 17.20 Wie der Mensch die Welt eroberte Der Weg nach Amerika Großbritannien 2009 ( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Terra X Die Reise der Menschheit - Der Aufbruch Deutschland 2018 22.25 Terra X Die Reise der Menschheit - Fremde Welten Deutschland 2018 23.10 Terra X Die Reise der Menschheit - Welt in Bewegung Deutschland 2018 23.55 Sternstunden der Evolution Der Anfang von allem Großbritannien 2017 0.40 Sternstunden der Evolution Untergang und Neubeginn Großbritannien 2017 1.25 Das Neandertaler-Rätsel - Brudermord in der Steinzeit? Großbritannien 2018 2.10 Warum wir hassen Ursprung USA 2019 2.50 Warum wir hassen Fremde USA 2019 3.35 Warum wir hassen Propaganda USA 2019 ( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 4.55 Die sieben Geheimnisse der NVA Deutschland 2018 Woche 16/20 Montag, 13.04. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.40 Die schwersten Unglücke der DDR Schuld ist nie der Sozialismus Deutschland 2016 6.40 ZDF-History Große Freiheit DDR: Abenteurer hinter der Mauer Deutschland 2018 7.25 Schick nach Plan Die bunte Modewelt der DDR Deutschland 2017 8.10 30 Jahre Mauerfall - Joachim Gaucks Suche nach der Einheit Deutschland 2019 ( weiterer Ablauf ab 9.28 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 14.20 Damals nach der DDR Freiheit und Auflösung Deutschland 2010 15.05 Damals nach der DDR Aufbruch und Abschied Deutschland 2010 15.50 Damals nach der DDR Flitterwochen und Rosenkrieg Deutschland 2010 ( weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Trabbi oder Käfer Leben im geteilten Deutschland Deutschland 2014 23.10 Plattenbau oder Reihenhaus Leben im geteilten Deutschland Deutschland 2014 23.55 Reklame fürs Volk Die bunte Werbewelt der DDR Deutschland 2016 0.40 Damals nach der DDR Freiheit und Auflösung Deutschland 2010 1.25 Damals nach der DDR Aufbruch und Abschied Deutschland 2010 2.10 Damals nach der DDR Flitterwochen und Rosenkrieg Deutschland 2010 2.50 Damals nach der DDR Einheitsfrust und Einheitslust Deutschland 2010 3.35 Damals nach der DDR Schatten der Vergangenheit Deutschland 2010 4.20 Damals nach der DDR Aufbruch und Chaos Deutschland 2010 Woche 16/20 Dienstag, 14.04. Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 6.35 DDR mobil - Zwischen Reichsbahn und Rasendem Roland Deutschland 2017 ( weiterer Ablauf ab 7.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 8.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.05 Der Buckingham-Palast - Geheimnisse, Affären, Skandale Krieg und Frieden Großbritannien 2016 ( weiterer Ablauf ab 8.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 14.05 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Harry Wörz Deutschland 2017 14.50 Skandal! Große Affären in Deutschland Die Schlecker-Story Deutschland 2018 15.35 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Nitribitt (1957) Deutschland 2016 16.20 ZDF-History Berühmte Tote der Geschichte Deutschland 2016 17.05 ZDF-History Die großen Kriminalfälle der Geschichte Deutschland 2008 ( weiterer Ablauf ab 17.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Mysterien des Weltalls Wird Sex aussterben? Mit Morgan Freeman USA 2013 22.25 Mysterien des Weltalls Mann? Frau? Oder beides? Mit Morgan Freeman USA 2016 23.05 Leschs Kosmos Mythos Geschlecht Was Männer und Frauen wirklich unterscheidet Deutschland 2018 23.35 Leschs Kosmos Wie sich die Lebensuhr manipulieren lässt Deutschland 2020 0.00 Leschs Kosmos Bewegung - Universalmedizin mit Nebenwirkung Deutschland 2018 0.30 heute journal 1.00 Die Entstehung der Erde Tödliche Eruptionen USA 2009 1.45 Die Entstehung der Erde Amerikas Eiszeit USA 2010 2.25 Die Entstehung der Erde Death Valley USA 2009 3.10 Die Entstehung der Erde Die Atacama-Wüste USA 2009 3.55 Die Entstehung der Erde Grand Canyon USA 2009 4.40 Die Entstehung der Erde Die Geburt von Hawaii USA 2009 Woche 20/20 Sonntag, 10.05. Bitte Programmänderung beachten: 5.30 Nachtwölfe - Russlands Rockerbanden "Russlands versteckte Paradiese" entfällt ( weiterer Ablauf ab 6.15 Uhr wie vorgesehen )

