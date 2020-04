ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 8. April 2020

Mainz (ots)

Woche 18/20 Freitag, 01.05. Bitte neue Beginnzeiten und Programmergänzung beachten: 5.25 Leschs Kosmos Spektakuläre Aussicht - Hausbau auf dem Mond Deutschland 2018 5.45 Überleben auf dem Mond Deutschland 2018 6.30 Apollo - Abenteuer Mond USA 2019 7.45 forum am freitag ( weiterer Ablauf ab 8.00 Uhr wie vorgesehen ) Woche 21/20 Freitag, 22.05. Bitte Programmänderungen beachten: 6.30 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Hackfleisch, Wackelpudding & Co. Deutschland 2019 "Special Air Service - Englands geheime Krieger: Einsatz im Golfkrieg" entfällt 7.15 Frontal 21-Dokumentation Die Tricks der Fleischpanscher Wie aus Wasser und Abfall Wurst wird Deutschland 2018 "Special Air Service - Englands geheime Krieger: Einsatz in Sierra Leone" entfällt 7.45 forum am freitag ( weiterer Ablauf ab 8.00 Uhr wie vorgesehen )

