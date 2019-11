ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 27. November 2019

ZDFinfo

Woche 48/19 Donnerstag, 28.11. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 Mythen-Jäger Die sagenhafte Geschichte von Machu Picchu Großbritannien 2014 6.20 Unter Gangstern Kidnapping in Venezuela Venezuela 2019 7.05 Unter Gangstern US-Waffen für das Drogen-Kartell Spanien 2019 7.50 Unter Gangstern Gangs in El Salvador Spanien 2019 8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.35 Unter Gangstern Die Narcos-Erben Spanien 2019 9.20 Escobars Vollstrecker - Geständnisse eines Killers Kolumbien 2019 10.05 Drogenkrieg auf den Philippinen Philippinen 2018 10.50 Süchtig nach Schmerzmitteln - Die Opioiden-Krise in den USA USA 2019 11.35 Legal Highs - Todesdrogen aus dem Internet Deutschland 2018 12.20 Endstation Crystal - Leben in der Drogenhölle Deutschland 2017 13.05 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Light-Produkte, Veggie-Wurst & Co. Deutschland 2017 13.50 Rotes Gold - Die Geheimnisse der Tomatenindustrie Frankreich 2018 14.35 ZDFzeit Nelson Müllers Käse-Check Wie gut sind Gouda, Camembert & Co.? Deutschland 2018 15.20 ZDFzeit Aldi oder Lidl? Der große Einkaufs-Check mit Nelson Müller Deutschland 2019 16.05 ZDFzeit Rewe oder Edeka? Der große Einkaufs-Check mit Nelson Müller Deutschland 2019 16.50 Leschs Kosmos Mahlzeit! Die Macht der Manipulation Deutschland 2015 17.20 Terra X Faszination Universum Eine Frage der Zeit Deutschland 2017 18.05 Terra X Faszination Universum Ohne Limit Deutschland 2017 18.50 Terra X Faszination Universum Das Geheimnis der Finsternis Deutschland 2015 ( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Terra X Faszination Universum Im Bann der Astrologie Deutschland 2019 21.40 Terra X Faszination Universum Asteroiden: Die letzte Chance Deutschland 2016 22.25 Terra X Faszination Universum Aliens: Der erste Kontakt Deutschland 2016 23.10 Terra X Faszination Universum Die Schwerkraft: Dirigentin der Welt Deutschland 2018 23.50 Terra X Faszination Universum Der Urknall: Das Rätsel des Anfangs Deutschland 2018 0.35 heute journal 1.05 Uran - Das unheimliche Element Der Weg zur Bombe 1.50 Uran - Das unheimliche Element Fluch und Segen des Atomzeitalters 2.35 ZDF-History Das Tschernobyl-Vermächtnis Deutschland 2016 3.15 Die Atommüll-Lüge Deutschland 2017 4.00 Super-GAU Tschernobyl - Sarkophag für die Ewigkeit? ( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )

