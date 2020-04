ZDFinfo

ZDFinfo, Programmänderung

Mainz, 7. April 2020

Mainz (ots)

Woche 15/20 Donnerstag, 09.04. Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 12.40 Das Tagebuch der Anne Frank Geschichte einer Familie Deutschland 2013 ( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Balkan in Flammen Ein Land zerfällt Deutschland 2019 23.10 Balkan in Flammen Jugoslawien in Trümmern Deutschland 2019 23.55 Serbiens Mafia - Krieger, Kriminelle und der Staat Frankreich 2018 0.40 heute journal 1.10 Mysterien des Weltalls Leben ohne Sonne Mit Morgan Freeman USA 2013 1.55 Mysterien des Weltalls Wie sehen Aliens aus? Mit Morgan Freeman USA 2010 2.40 Mysterien des Weltalls Ist Schwerkraft eine Täuschung? Mit Morgan Freeman USA 2014 3.20 Mysterien des Weltalls Sind Zeitreisen möglich? Mit Morgan Freeman USA 2010 4.05 Mysterien des Weltalls Wie funktioniert das Universum? Mit Morgan Freeman USA 2010 4.50 Mysterien des Weltalls Wann beginnt das Leben? Mit Morgan Freeman USA 2013

