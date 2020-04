ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 6. April 2020

Mainz (ots)

Woche 15/20 Dienstag, 07.04. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 6.10 ZDF-History Die heißesten Momente des Kalten Krieges Deutschland 2008 6.55 Die Stadt unter dem Eis - Kalter Krieg auf Grönland Deutschland 2020 7.40 Flammendes Inferno - Feuerwehr hautnah Wettlauf gegen die Zeit Frankreich 2019 8.23 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.25 Flammendes Inferno - Feuerwehr hautnah Übung macht den Meister Frankreich 2019 9.10 Flammendes Inferno - Feuerwehr hautnah Kampf dem Feuersturm Frankreich 2019 9.55 Flammendes Inferno - Feuerwehr hautnah Großalarm vor Marseille Frankreich 2019 10.40 Flammendes Inferno - Feuerwehr hautnah Faktor Mensch Frankreich 2019 11.25 Flammendes Inferno - Feuerwehr hautnah Stresstest am Berg Frankreich 2019 12.10 Fremdenlegion - Die härteste Elitetruppe der Welt Deutschland 2017 12.55 Momente der Geschichte Vom Kaiserreich zum Dritten Reich Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 13.45 Uhr entfällt ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.10 Das unsichtbare Rom - Geheimnisvolle Unterwelt Großbritannien 2014 23.55 Das unsichtbare Venedig - Hinter den Fassaden Großbritannien 2016 0.40 heute journal 1.10 Geheimes Rom - Der Petersdom Frankreich/Deutschland 2018 1.55 ZDF-History Notre-Dame - Die Jahrtausendkathedrale Frankreich 2020 2.35 Der Louvre - Das Weltwunder von Paris Frankreich 2019 3.20 Hightech Revolution - Sternstunden der Technik Teleskop Großbritannien/Deutschland 2019 4.00 Hightech Revolution - Sternstunden der Technik Raketen Großbritannien/Deutschland 2019 ( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr entfällt ) Woche 15/20 Mittwoch, 08.04. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.25 Metropolen in Gefahr New York gegen die Fluten Deutschland 2019 6.10 Metropolen in Gefahr Tokio gegen das Mega-Beben Deutschland 2019 6.55 Metropolen in Gefahr Venedig gegen die Gezeiten Deutschland 2019 7.40 Reise durch die Erdgeschichte Der Afrikanische Grabenbruch Deutschland 2015 ( weiterer Ablauf ab 8.28 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 12.55 ZDF-History Notre-Dame - Die Jahrtausendkathedrale Frankreich 2020 13.40 ZDF-History Deutschland 1945 von oben Deutschland 2015 14.25 ZDF-History Die großen Attentate der Geschichte Deutschland 2017 ( weiterer Ablauf ab 15.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.10 Mysterien des Mittelalters Das Rätsel der Sachsenfestung Großbritannien 2017 23.55 Mysterien des Mittelalters Die Totenschädel von Dornach Großbritannien 2017 0.40 heute journal 1.10 Uran - Das unheimliche Element Der Weg zur Bombe Deutschland/Frankreich 2015 1.55 Uran - Das unheimliche Element Fluch und Segen des Atomzeitalters Deutschland/Frankreich 2015 2.35 ZDF-History Die großen Illusionen des Atomzeitalters Deutschland 2011 3.20 ZDF-History Das Tschernobyl-Vermächtnis Deutschland 2016 4.00 Super-GAU Tschernobyl - Sarkophag für die Ewigkeit? ( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen ) Woche 15/20 Freitag, 10.04. Bitte Programmänderung beachten: 8.45 auslandsjournal spezial Corona global - wie das Virus die Welt verändert Deutschland 2020 "auslandsjournal" entfällt ( weiterer Ablauf ab 9.15 Uhr wie vorgesehen ) Woche 16/20 Dienstag, 14.04. Bitte Programmänderung beachten: 12.30 ZDFzeit Prinz Andrew - der Skandal Sex, Lügen und Interviews Großbritannien 2019 "Skandal! Große Affären in Deutschland: Der Fall Nitribitt (1957)" entfällt ( weiterer Ablauf ab 13.15 Uhr wie vorgesehen )

