Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)

rbb-Inforadio: Evangelische Journalistenschule möglicherweise vor dem Aus

Berlin (ots)

Die Evangelische Journalistenschule in Berlin steht möglicherweise vor dem Aus.

Wie das Inforadio vom rbb am Donnerstag erfahren hat, will der Träger aus Kostengründen auslaufende Stellen nicht mehr nachbesetzen. Das betreffe auch den Schulleiter, der in rund zwei Jahren in Rente gehe. Der aktuelle Jahrgang soll noch ausgebildet werden. Es soll aber keine neuen Ausschreibungen mehr geben.

Das Gemeinschaftswerk Evangelische Publizistik (GEP) als Träger erklärte auf Anfrage von Inforadio, es gebe seit November ein "Restrukturierungsprogramm". Ziel sei, das bis 2024 sozialverträglich umzusetzen, sagte Geschäftsführer Bollmann. Es sei noch offen, welche Stellen betroffen sind. Das werde in Beratergremien diskutiert.

Die Evangelische Journalistenschule besteht seit 25 Jahren und wird von der Evangelischen Kirche in Deutschland finanziert. Sie hat über 200 Volontärinnen und Volontäre ausgebildet.

Pressekontakt:

Rundfunk Berlin-Brandenburg

Inforadio

Chef/Chefin vom Dienst

Tel.: 030 - 97993 - 37400

Mail: info@inforadio.de

Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell