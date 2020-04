ZDFinfo

Woche 15/20 Dienstag, 07.04. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten: 2.00 ZDF-History Notre-Dame - Die Jahrtausendkathedrale Frankreich 2020 2.45 Der Louvre - Das Weltwunder von Paris Frankreich 2019 "Der Eiffelturm - Revolution in Stahl" entfällt ( weiterer Ablauf ab 3.30 Uhr wie vorgesehen ) Mittwoch, 08.04. Bitte Programmänderungen beachten: 7.45 Reise durch die Erdgeschichte Der Afrikanische Grabenbruch Deutschland 2015 "Helden der Evolution: Schildkröten" entfällt 8.30 Reise durch die Erdgeschichte Die Eurasische Platte Deutschland 2015 "Helden der Evolution: Meeressäuger" entfällt 9.15 Reise durch die Erdgeschichte Der Pazifische Feuerring Deutschland 2015 "Helden der Evolution: Vögel" entfällt ( weiterer Ablauf ab 10.00 Uhr wie vorgesehen ) Donnerstag, 09.04. Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten: 18.45 Amerikas neue Nazis - Aufmarsch in Charlottesville USA 2018 19.30 Amerikas neue Nazis - Täter und Strategen USA 2018 "Putins Männer fürs Grobe - Spezialeinheiten in Russland" entfällt 20.15 ZDFzeit Putin und die Deutschen Deutschland 2019 21.00 Putin - Russlands neuer Zar Frankreich 2018 21.45 Balkan in Flammen Pulverfass Jugoslawien Deutschland 2019 22.30 Balkan in Flammen Ein Land zerfällt Deutschland 2019 "Kampfbereit: Russlands Hooligans - Fußball, Randale und Politik" entfällt 23.15 Balkan in Flammen Jugoslawien in Trümmern Deutschland 2019 Angriff auf die Demokratie - Wurde der Brexit gekauft? entfällt ( weitere Ablauf ab 0.00 Uhr wie vorgesehen ) Woche 16/20 Donnerstag, 16.04. Bitte Programmänderungen beachten: 5.00 Die großen Irrtümer der Globalisierung Handel, Kriege, Flüchtlinge Deutschland 2019 5.45 Macht und Machenschaften Cum Ex - Der Milliarden-Steuerskandal Deutschland 2020 6.30 Macht und Machenschaften Milliardengeschäft Steuerhinterziehung Deutschland 2018 7.15 Schattenmacht Blackrock Wie gefährlich ist der Finanz-Gigant? Deutschland 2019 8.43 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.45 ZDFzoom Geheimakte Finanzkrise Droht der nächste Jahrhundert-Crash? Deutschland 2018 9.30 Firmen am Abgrund: Die Investmentbank Lehman Brothers Singapur 2016 10.15 Firmen am Abgrund: Fujifilm - Der Foto-Spezialist 11.00 Firmen am Abgrund: Marvel - Imperium der Superhelden USA 2019 11.45 Büro 39 - Nordkoreas schwarze Kassen Deutschland 2020 12.45 War of Thrones - Krieg der Könige England gegen Frankreich (1328-1364) Frankreich 2018 13.30 War of Thrones - Krieg der Könige Der verrückte König (1392-1453) Frankreich 2018 14.15 War of Thrones - Krieg der Könige Das Heiratsspiel (1461-1483) Frankreich 2018 15.00 War of Thrones - Krieg der Könige Die Macht der Frauen (1515-1558) Frankreich 2018 15.45 Das Jahr des Schwarzen Todes Die Pestepidemie von London 1349 Großbritannien 2014 16.30 Mysterien des Mittelalters Die Schlacht am Jordan Großbritannien 2017 17.15 Mysterien des Mittelalters Das Rätsel der Sachsenfestung Großbritannien 2017 18.00 Mysterien des Mittelalters Die Totenschädel von Dornach Großbritannien 2017 alle vorher von 5.00 Uhr bis 18.45 Uhr eingeplanten Dokumentationen entfallen ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Woche 17/20 Donnerstag, 23.04. Bitte Programmänderung beachten: 18.45 Öl, Milliarden und Moral Der norwegische Staatsfonds und die Finanzmärkte Norwegen 2019 "Versklavt - Hausmädchen in der arabischen Welt" entfällt ( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen )

