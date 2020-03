ZDFinfo

Woche 14/20 Mittwoch, 01.04. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 6.25 Geniale Rivalen Flugzeuge - Brüder Wright gegen Curtiss USA 2016 7.05 Geniale Rivalen Raketen - Von Braun gegen Koroljow Großbritannien 2018 7.50 Geniale Rivalen Fernsehen - Farnsworth gegen Sarnoff USA 2016 8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.35 Police Patrol - Gefährliches Pflaster An der Grenze 9.20 Police Patrol - Gefährliches Pflaster In Hafenstädten 10.00 Police Patrol - Gefährliches Pflaster In Touristengebieten 10.45 Police Patrol - Gefährliches Pflaster In der Favela und im Township 11.30 Polizei im Einsatz - Brennpunkt Kölnberg Deutschland 2014 ( weiterer Ablauf ab 12.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 17.20 Feuer vom Himmel Luftkampf über Schützengräben Großbritannien 2018 18.05 Erster Weltkrieg - Legendäre Seeschlachten Kampf vor dem Skagerrak Großbritannien 2015 ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 ZDF-History Die großen Illusionen des Atomzeitalters Deutschland 2011 22.25 ZDF-History Das Tschernobyl-Vermächtnis Deutschland 2016 23.05 Super-GAU Tschernobyl - Sarkophag für die Ewigkeit? 23.50 Die Atommüll-Lüge Deutschland 2017 0.35 heute journal 1.05 Feuer vom Himmel Wie der Krieg das Fliegen lernte Großbritannien 2018 1.45 Feuer vom Himmel Luftkampf über Schützengräben Großbritannien 2018 2.35 Geheimnisse des Kaiserreichs Aggression und Aufbruch Deutschland 2018 3.20 Geheimnisse des Kaiserreichs Hoheiten und Herrenmenschen Deutschland 2018 4.05 Geheimnisse des Kaiserreichs Glanz und Größenwahn Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )

