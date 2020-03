ZDFinfo

Woche 14/20 Samstag, 28.03. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 1.45 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Skelette von York Großbritannien 2017 3.35 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis der Schrumpfköpfe Großbritannien 2017 4.20 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte König Salomos sagenhafter Reichtum Großbritannien 2018 Woche 14/20 Sonntag, 29.03. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.05 heute-show 5.40 Leschs Kosmos Jagen für den Artenschutz Deutschland 2019 6.10 Die Kommunikation der Tiere Mimik, Gestik, Körperhaltung 6.55 Die Kommunikation der Tiere Rufe und Laute 7.40 Die Kommunikation der Tiere Geheimnisvolle Signale 8.25 Schutzprojekt Erde Polynesien 9.10 Schutzprojekt Erde Südafrika 9.53 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 9.55 Schutzprojekt Erde Honduras 10.40 Schutzprojekt Erde Kanada 11.25 Schutzprojekt Erde Papua 12.10 Die Geheimnisse der Cheops-Pyramide Großbritannien 2018 13.00 Die Pyramiden Sakkara - Das erste Monument Frankreich 2019 13.40 Die Pyramiden Cheops - Geheimnis der Felsenkammer Frankreich 2019 14.30 Die Pyramiden Meidum - Das Scheingrab Frankreich 2019 15.10 Die Pyramiden Dahschur - Fantastische Entdeckungen Frankreich 2019 16.00 Die Pyramiden Gizeh - Die letzten Geheimnisse Frankreich 2019 16.40 Die Pyramiden Abu Rawash - Verloren in der Zeit Frankreich 2019 17.30 Die sieben größten Weltwunder der Antike Deutschland 2020 18.15 Apokalypse Ägypten Das Geheimnis der Pyramide Großbritannien 2019 18.55 Apokalypse Ägypten Das Massengrab der Krieger Großbritannien 2019 ( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Gold für Kim - Ein Leben für Nordkoreas Führer Deutschland 2018 21.40 Mein Besuch in Nordkorea Video-Tagebuch junger Reisender Deutschland 2014 22.25 Büro 39 - Nordkoreas schwarze Kassen Deutschland 2020 23.25 Atommacht Nordkorea - Die Kim-Dynastie 0.15 Jagd auf Öltanker - Piraten am Horn von Afrika 1.00 Philippinen - Im Visier des IS 1.45 Serbiens Mafia - Krieger, Kriminelle und der Staat Frankreich 2018 2.30 Digitale Unterwelt - In den Tiefen des Darknets Israel/Frankreich 2016 3.15 Unter Waffen - Amerikas tödliche Leidenschaft USA 2019 4.00 Korruption in Buenos Aires Polizei, Erpressung, Drogenhandel Spanien 2019 ( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen Woche 14/20 Montag, 30.03. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.30 Milliardengeschäft Porno - Internet-Sex ohne Jugendschutz? Deutschland 2019 6.15 Frankfurt - Bahnhofsviertel Rotlichtbezirk und Hipstermeile Deutschland 2015 6.55 Trinken ohne Limit - Die verborgene Alkoholsucht Deutschland 2019 7.40 plan b: Gemeinsam statt einsam Vom heilsamen Miteinander Deutschland 2019 8.08 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.10 plan b: Das Haus von Morgen Wie Bauen revolutioniert wird Deutschland 2018 8.40 plan b: Kleine Miete - tolle Wohnung Günstig wohnen in der City Deutschland 2017 9.10 ZDF.reportage Wutsache: Mindestlohn Deutschland 2020 9.40 ZDF.reportage Wutsache: Abstiegsangst Deutschland 2020 ( weiterer Ablauf ab 10.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 18.05 Der Louvre - Das Weltwunder von Paris Frankreich 2019 ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Hightech Revolution - Sternstunden der Technik Raketen Großbritannien/Deutschland 2019 21.40 Der Eiffelturm - Revolution in Stahl Frankreich 2019 22.25 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt One World Trade Center Großbritannien 2017 23.05 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt Billionaire Building Großbritannien 2017 23.50 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt Leadenhall Building Großbritannien 2017 0.35 heute journal 1.00 China - Der entfesselte Riese Präsident auf Lebenszeit Großbritannien 2019 1.45 China - Der entfesselte Riese Wohlstand statt Demokratie Großbritannien 2019 2.35 China - Der entfesselte Riese Wettlauf der Supermächte Großbritannien 2019 3.20 Das überwachte Volk - Chinas Sozialkredit-System China 2019 3.45 Rote Spitzel - China und die Industriespionage Deutschland 2019 ( weiterer Ablauf ab 4.30 Uhr wie vorgesehen ) Woche 14/20 Freitag, 03.04. Bitte Programmänderungen beachten: 5.30 ZDF-History Geheimakte Deutsche Einheit Deutschland 2015 "Armes reiches München - Die dunkle Seite der Bayernmetropole" entfällt 6.15 Die 90er - Jahrzehnt der Chancen 1997-1999 - Bimbeskanzler und Arschgeweih Deutschland 2018 "Wo die Armut wohnt: Endstation Plattenbau?" entfällt 7.00 ZDF-History Helmut Kohl - Triumph und Tragödie Deutschland 2015 "Treffpunkt Kiosk: Von Traumjobs und Überlebenskampf!" entfällt ( weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen ) Woche 15/20 Samstag, 04.04. Bitte Programmänderung beachten: 4.15 ZDF-History Die großen Kriminalfälle der Geschichte Deutschland 2008 "ZDF-History: Die Dollar-Prinzessinnen - Amerikas reiche Töchter" entfällt Montag, 06.04. Bitte Programmänderung beachten: 12.15 Ermittler! 25 Jahre Ungewissheit Deutschland 2019 "Ermittler! - Frauen im Visier" entfällt ( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen )

