ZDFinfo-Programmänderung Woche 09/20 Freitag, 28.02. Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten: 1.05 ZDF spezial Coronavirus in Deutschland - Wie groß ist die Gefahr? Deutschland 2020 1.40 auslandsjournal - die doku In Quarantäne - Chinas Kampf gegen das Coronavirus China 2020 2.10 Spanische Grippe - Das Geheimnis des Killer-Virus Großbritannien 2018 2.55 Geheimnisse des Kaiserreichs Aggression und Aufbruch Deutschland 2018 3.40 Geheimnisse des Kaiserreichs Hoheiten und Herrenmenschen Deutschland 2018 4.25 Geheimnisse des Kaiserreichs Glanz und Größenwahn Deutschland 2018 Woche 10/20 Samstag, 29.02. Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten: 5.10 Feuer vom Himmel Wie der Krieg das Fliegen lernte Großbritannien 2018 5.55 Feuer vom Himmel Luftkampf über Schützengräben Großbritannien 2018 6.40 Liebe und Sex im Maghreb - Zwischen Tabu und Aufbruch Frankreich 2019 "außendienst XXL: Des Mannes bestes Stück - Wie geht die Welt mit dem kleinen Unterschied um?" um 6.15 Uhr entfällt 7.25 Liebe und Sex in Indien Frankreich 2018 8.25 auslandsjournal - die doku Kampf um Kaschmir Indien/Pakistan 2019 "Zigaretten-Schwarzmarkt in Rumänien" um 8.45 Uhr entfällt 9.10 Indiens Superreiche - Zwischen Elend und Luxus Frankreich 2018 9.53 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 9.55 planet e.: Die Virenjäger - Seuchen auf der Spur Deutschland 2015 "Migration - Das große Missverständnis - Falsche Hoffnungen und dreiste Lügen" um 9.15 Uhr entfällt 10.25 ZDF-History Von Pong zu Pokémon - Die Geschichte der Videospiele Deutschland 2017 Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 ZDF-History Das Boot - Die Dokumentation Gejagte Deutschland 2020 21.40 ZDF-History Deutsche Reporter an der Front Deutschland 2014 22.25 ZDF-History Personenschützer Deutschland 2016 23.05 ZDF-History Die großen Attentate der Geschichte Deutschland 2017 23.50 ZDF-History Entführt in der Wüste Deutschland 2017 0.35 ZDF-History Blutiges Erbe - Geheimnisvolle Schlachtfelder im Osten Deutschland 2020 1.20 ZDF-History Geheimes Deutschland - Rätselhafte Orte der Geschichte Deutschland 2017 2.05 ZDF-History "Lost Places" - Verlorene Orte der Geschichte Deutschland 2013 2.50 ZDF-History Das Boot - Die Dokumentation Jäger Deutschland 2020 3.35 ZDF-History Das Boot - Die Dokumentation Gejagte Deutschland 2020 ( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen ) Woche 10/20 Sonntag, 01.03. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.40 Albtraum Straße Abgelenkt, aufgefahren, abgezockt Deutschland 2020 6.20 WISO-Dokumentation Mit 500 PS durch Europa Mit dem WISO-Truck in Spanien Deutschland 2019 7.05 ZDF.reportage Brücke XXL Mega-Bauwerk Hochmoselbrücke Deutschland 2019 7.40 ZDF.reportage Die Trucker Starke Kerle, schwere Lasten Deutschland 2017 8.10 ZDF.reportage Die Trucker Stress hinterm Steuer Deutschland 2018 8.40 Diesel im Blut Trucker zwischen Abschlepphof und Rennpiste Deutschland 2016 9.25 ZDF.reportage Rennstrecke Autobahn Zoff ums Tempolimit Deutschland 2019 9.53 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 9.55 24 Stunden Erde Am Puls des Planeten Großbritannien 2019 10.40 24 Stunden Erde Naturgewalt Mensch Großbritannien 2019 11.25 Terra X Rätselhafte Phänomene Verschwundene Inseln und wandernde Steine Deutschland 2018 12.10 Terra X Rätselhafte Phänomene Erdlöcher und blaue Wunder Deutschland 2018 12.55 Terra X Fantastische Phänomene Welt in Bewegung Großbritannien 2017 13.40 Terra X Fantastische Phänomene Bausteine des Lebens Großbritannien 2017 14.25 Der Rhein - Strom der Geschichte Deutschland 2016 15.55 Die Erde - Unruhiger Planet Tsunamis, Vulkane und Wetterextreme USA 2017 16.40 Weltbewegend - Die Entstehung der Kontinente Afrika Großbritannien 2019 17.25 Weltbewegend - Die Entstehung der Kontinente Australien Großbritannien 2019 18.10 Weltbewegend - Die Entstehung der Kontinente Amerika Großbritannien 2019 18.55 Weltbewegend - Die Entstehung der Kontinente Eurasien Großbritannien 2019 ( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Giganten der Urzeit Mega-Hai und Riesenfaultier Frankreich 2018 21.40 Terra X Rätselhafte Phänomene Verschwundene Inseln und wandernde Steine Deutschland 2018 22.20 Terra X Rätselhafte Phänomene Erdlöcher und blaue Wunder Deutschland 2018 23.05 Terra X Fantastische Phänomene Welt in Bewegung Großbritannien 2017 23.50 Terra X Fantastische Phänomene Bausteine des Lebens Großbritannien 2017 0.35 Der Rhein - Strom der Geschichte Deutschland 2016 2.00 Reise durch die Erdgeschichte Die Eurasische Platte Deutschland 2015 2.45 Reise durch die Erdgeschichte Kollisionszone Südasien Deutschland 2015 3.30 Reise durch die Erdgeschichte Der Pazifische Feuerring Deutschland 2015 ( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 4.55 Giganten der Urzeit Mega-Hai und Riesenfaultier Frankreich 2018 Montag, 02.03. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.40 Der Megapiranha - Dem Urzeit-Killer auf der Spur Deutschland 2013 6.25 Terra Xpress XXL Geheimnisvolle Funde Deutschland 2017 7.10 Terra Xpress XXL Tückische Gewässer Deutschland 2018 7.55 Terra Xpress XXL Von Abzocke und Gaunerzinken Deutschland 2017 8.38 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.40 Terra Xpress XXL Fälschungen und üble Maschen Deutschland 2019 9.25 Täter im Netz Der Fall Roberts USA 2019 10.10 Mörderjagd Tod einer Familie Frankreich 2017 10.55 Mörderjagd Liebe, Lüge, Tod Frankreich 2017 11.40 Mörderjagd Tod in San Francisco Frankreich 2017 12.25 Mörderjagd Tödliche Leidenschaft Frankreich 2017 13.10 Trumps Russland-Connection Das FBI, Mueller und die Wahrheit Frankreich 2018 14.10 Die Trumps - Aus der Pfalz ins Weiße Haus Großbritannien 2017 14.55 Citizen Trump - Eine amerikanische Karriere USA 2019 ( weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Unter Gangstern Gangs in El Salvador Spanien 2019 22.25 auslandsjournal - die doku Das neue Brasilien - Rechtsruck unter Bolsonaro Brasilien 2019 23.10 Drogenkrieg auf den Philippinen USA 2018 23.55 Venezuela - Wie man einen Staat zugrunde richtet Frankreich/Deutschland 2020 0.35 heute journal 1.05 Terra X Freibeuter der Meere Die Korsaren Deutschland 2015 1.50 Terra X Freibeuter der Meere Sir Francis Drake Deutschland 2015 2.30 Terra X Freibeuter der Meere Piraten des Kaisers Deutschland 2015 3.15 Mythen-Jäger Der Piratenschatz der Kokos-Insel Großbritannien 2014 4.00 Mythen-Jäger Das verschollene Schiff in der Wüste Großbritannien 2014 ( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )

