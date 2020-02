ZDFinfo

26. Februar 2020

Woche 10/20 Samstag, 29.02. Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten: 6.15 außendienst XXL Des Mannes bestes Stück Wie geht die Welt mit dem kleinen Unterschied um? USA/China/Deutschland/Israel/Kroatien 2015 "Liebe und Sex in Indien" entfällt ( weiterer Ablauf ab 7.15 Uhr wie vorgesehen ) Montag, 02.03. Bitte Programmänderung beachten: 9.30 Täter im Netz Der Fall Roberts USA 2019 "Mörderjagd: Kalte Rache" entfällt ( weiterer Ablauf ab 10.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten: 18.45 Chinas dicke Kinder - Die Schattenseite des Wirtschaftsbooms Frankreich 2019 "Die sieben großen Lügen der Geschichte" entfällt 19.30 Stadt frisst Mensch - Chinas Kampf um Wohnraum Deutschland 2019 "Geheimnisse der Geschichte: Area 51" entfällt 20.15 Serbiens Mafia - Krieger, Kriminelle und der Staat Frankreich 2018 "Die sieben größten Verschwörungstheorien der Geschichte" entfällt 21.00 Unter Gangstern Albanische Mafia Albanien 2019 "ZDF-History: 9/11 - Was geschah am 11. September 2001" entfällt 21.45 Unter Gangstern Gangs in El Salvador Spanien 2019 "ZDF-History: Osama bin Laden - die privaten Papiere" entfällt 22.30 auslandsjournal - die doku Das neue Brasilien - Rechtsruck unter Bolsonaro Brasilien 2019 "Despoten: Bin Laden - Drahtzieher des Terrors" entfällt 23.15 Drogenkrieg auf den Philippinen USA 2018 "Saddam Hussein - Die letzten Tage eines Diktators" entfällt 0.00 Venezuela - Wie man einen Staat zugrunde richtet Frankreich/Deutschland 2020 "Todesflug MH17 - Den Tätern auf der Spur" entfällt 0.45 heute journal 1.15 Terra X Freibeuter der Meere Die Korsaren Deutschland 2015 2.00 Terra X Freibeuter der Meere Sir Francis Drake Deutschland 2015 2.45 Terra X Freibeuter der Meere Piraten des Kaisers Deutschland 2015 3.30 Mythen-Jäger Der Piratenschatz der Kokos-Insel Großbritannien 2014 4.15 Mythen-Jäger Das verschollene Schiff in der Wüste Großbritannien 2014 4.45 Mythen-Jäger Der verlorene Stamm Israels Großbritannien 2014 Dienstag, 03.03. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten: 5.30 Mythen-Jäger Das Nazi-Geheimnis vom Toplitzsee Großbritannien 2014 6.15 Rätselhafte Geschichte Hitlers Ende Großbritannien 2015 7.00 Rätselhafte Geschichte Der Mann in der eisernen Maske Großbritannien 2015 7.45 Rätselhafte Geschichte Der Satanskult Großbritannien 2015 8.28 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.30 Rätselhafte Geschichte Die Welt der Vampire Großbritannien 2015 9.15 Mörderjagd Tödliche Gier Frankreich 2015 10.00 Mörderjagd Ein teuflischer Plan Frankreich 2015 10.45 Mörderjagd Der falsche Zeitpunkt Frankreich 2015 11.30 Mörderjagd Gefährliche Eifersucht Frankreich 2015 12.15 Mörderjagd Rasende Wut Frankreich 2015 13.00 ZDF-History Grippe, Pest und Cholera - Die Geschichte der großen Seuchen Deutschland 2020 "ZDF-History: Die zwei Leben des Willy Brandt" um 12.45 Uhr entfällt ( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen ) Freitag, 06.03. Bitte Programmänderungen beachten: 13.30 ZDF-History Mao - der rote Kaiser Deutschland 2016 "ZDF-History: "Lost Places" - Verlorene Orte der Geschichte" entfällt ( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen ) Woche 11/20 Dienstag, 10.03. Bitte Programmänderung beachten: 1.15 ZDF-History Die großen Attentate der Geschichte Deutschland 2017 "Die sieben größten Verschwörungstheorien der Geschichte" entfällt ( weiterer Ablauf ab 2.00 Uhr wie vorgesehen ) Mittwoch, 11.03. Bitte Programmänderung beachten: 6.15 ZDF-History Die großen Attentate der Geschichte Deutschland 2017 "Die sieben größten Verschwörungstheorien der Geschichte" entfällt ( weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen ) Woche 14/20 Sonntag, 29.03. Bitte Titeländerung beachten: 18.45 auslandsjournal - die doku Kampf um Hongkong - eine Stadt im Ausnahmezustand China 2020 vormals: Der Preis der Freiheit - Hongkongs Kampf gegen den mächtigen Bruder

