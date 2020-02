ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 24. Februar 2020

Mainz (ots)

Woche 09/20 Dienstag, 25.02. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.10 Süchtig nach Schmerzmitteln - Die Opioiden-Krise in den USA USA 2019 5.50 Trumps Russland-Connection Das FBI, Mueller und die Wahrheit Frankreich 2018 6.50 Trump gegen China - Amerikas neuer Handelskrieg USA 2019 7.40 Die Killer von Long Island Einwanderer unter Generalverdacht USA 2018 8.23 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.25 Amerikas neue Sklaven - Menschenhandel in den USA USA 2018 9.10 Täterjagd Der Fall Marc Van Beers 10.00 Täterjagd Der Fall Marina Ciampi 10.40 Täterjagd Der Fall Dominique Aubry 11.30 Täterjagd Der Fall Audrey Jouannet 12.15 Mördern auf der Spur Der Serienkiller Deutschland 2016 12.40 ZDF-History Die "Wendemorde" - Wie DDR-Schwerverbrecher freikamen Deutschland 2019 ( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Terra X Freibeuter der Meere Sir Francis Drake Deutschland 2015 22.25 Terra X Freibeuter der Meere Piraten des Kaisers Deutschland 2015 23.10 Mythen-Jäger Der Piratenschatz der Kokos-Insel Großbritannien 2014 23.50 Mythen-Jäger Das verschollene Schiff in der Wüste Großbritannien 2014 0.35 heute journal 1.05 Mythen-Jäger Das verschollene Bernsteinzimmer Großbritannien 2011 1.50 Mythen-Jäger Die verschollene Bibliothek von Iwan dem Schrecklichen Großbritannien 2013 2.30 Mythen-Jäger Der Fluch des "Treasure Mountain" Großbritannien 2014 3.15 Mythen-Jäger Der Schatz-Code des Thomas Beale Großbritannien 2014 4.00 Mythen-Jäger Die Suche nach Sodom Großbritannien 2014 ( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen ) Woche 09/20 Freitag, 28.02. Bitte Programmänderungen beachten: 13.00 Die neuen Nazis - Wendezeit Deutschland 2019 "Europa - Die Folgen der Angst" entfällt 13.45 Die neuen Nazis - Internationale Netzwerke Deutschland 2019 "Europa - Der verunsicherte Kontinent" entfällt ( weiterer Ablauf ab 14.30 Uhr wie vorgesehen )

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell