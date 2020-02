ZDFinfo

Woche 09/20 Mittwoch, 26.02. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 ZDFzeit Deutschlands große Clans: Die Bahlsen-Story Deutschland 2018 22.25 ZDFzeit Kaufland oder Real? Der große Einkaufs-Check mit Nelson Müller Deutschland 2019 23.10 ZDFzeit AIDA oder TUI Cruises? Der Kreuzfahrt-Check Deutschland 2018 23.55 ZDFzeit Nelson Müllers Essens-Check Wie gut sind Olivenöl, Lachs & Obst to go? Deutschland 2018 0.35 heute journal 1.05 Terra X Ein Tag im alten Rom Deutschland 2016 1.50 Terra X Rom am Rhein Krieg und Frieden Deutschland 2016 2.30 Terra X Rom am Rhein Blüte und Bedrohung Deutschland 2016 3.15 Terra X Rom am Rhein Zentrum des Imperiums Deutschland 2016 4.00 Gladiatoren Kampfmaschinen der Antike Deutschland 2014 4.40 Warrior Women Gladiatorinnen in Rom Deutschland/Großbritannien 2016 (Kommentar) Woche 09/20 Donnerstag, 27.02. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.25 Das unsichtbare Rom - Geheimnisvolle Unterwelt Großbritannien 2014 6.10 Rätsel der Geschichte Das Kolosseum in Rom USA 2012 6.55 Klima außer Kontrolle Die Fakten Großbritannien 2019 7.40 Klima außer Kontrolle Auswirkungen und Strategien Großbritannien 2019 8.23 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.25 Tödliche Gier - Das Geschäft mit Elfenbein Australien 2019 9.10 Risiko Felsstürze - Wenn Berge bröckeln Deutschland 2018 9.55 Vergiftete Flüsse Die schmutzigen Geheimnisse der Textilindustrie Kanada 2017 10.40 Die Plastik-Invasion - Coca-Cola und der vermüllte Planet Frankreich 2019 11.25 Grüne Versprechen - Wie Verbraucher getäuscht werden Deutschland 2019 12.10 ZDFzoom Alles für die Tonne Deutschland 2018 12.40 Die Akte VW - Geschichte eines Skandals Deutschland 2016 ( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 ZDF-History "Davon haben wir nichts gewusst" Die Deutschen und der Holocaust Deutschland 2011 23.10 Ein Tag in Auschwitz Deutschland 2020 0.35 heute journal 1.05 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 0 Deutschland 2014 1.50 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 500 Deutschland 2016 2.35 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 1000 Deutschland 2014 3.15 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 1500 Deutschland 2016 4.00 Geheimnisse der Kirche Die Nägel von Golgatha Neuseeland 2015 ( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen ) Woche 09/20 Freitag, 28.02. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten: 8.00 auslandsjournal "Frontal 21" entfällt 8.30 außendienst XXL Des Mannes bestes Stück Wie geht die Welt mit dem kleinen Unterschied um? USA/China/Deutschland/Israel/Kroatien 2015 ( weiterer Ablauf ab 9.15 Uhr wie vorgesehen )

