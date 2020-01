ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 10. Januar 2020

Mainz (ots)

Woche 03/20 Samstag, 11.01. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.40 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz Die Anthrax-Ermittlungen 6.25 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz Biowaffen-Experimente 7.05 Unsere Zukunft - Kampf gegen Superkeime 7.50 Leschs Kosmos Wer stoppt die Killerkeime? Neue Wege der Medizin Deutschland 2019 8.20 Spanische Grippe - Das Geheimnis des Killer-Virus Großbritannien 2018 9.05 ZDFzeit Killerkeime Wenn Antibiotika nicht mehr wirken Deutschland 2019 9.48 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 9.50 200 Jahre Kriminalgeschichte Die Jahre 1900 bis 1950 Deutschland 2011 10.35 200 Jahre Kriminalgeschichte Die Fünfziger und Sechziger Jahre Deutschland 2011 11.20 200 Jahre Kriminalgeschichte Die Sechziger und Siebziger Jahre Deutschland 2011 ( weiterer Ablauf ab 12.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 12.50 Berlin Berlin Skandale, Lügen, Schimpf und Schande Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 14.20 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Motiv Habgier: Der Hammer-Mörder Deutschland 2016 15.05 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Die Lust am Töten: Jürgen Bartsch Deutschland 2016 ( weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 16.35 Mysteriöse Kriminalfälle der DDR Tödlicher Abgrund Deutschland 2019 17.20 Sündenbabel Berlin Mörder, Opfer und Ermittler Deutschland 2018 18.05 Sündenbabel Berlin Drogen, Sex und schwere Jungs Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Falsche Fährten: Der Fall Walter Sedlmayr Deutschland 2019 22.25 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Motiv Habgier: Der Hammer-Mörder Deutschland 2016 23.10 Mysteriöse Kriminalfälle der DDR Staatsmacht im Visier Deutschland 2019 23.55 Mysteriöse Kriminalfälle der DDR Tödlicher Abgrund Deutschland 2019 0.40 Mysteriöse Kriminalfälle der DDR Habgier unter Genossen Deutschland 2018 1.25 Mysteriöse Kriminalfälle der DDR Tödliche Tabus Deutschland 2017 2.10 Sündenbabel Berlin Mörder, Opfer und Ermittler Deutschland 2018 2.55 Sündenbabel Berlin Drogen, Sex und schwere Jungs Deutschland 2018 3.35 Berlin Berlin Kripo, Vopo, Freund und Helfer Deutschland 2018 4.20 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Falsche Fährten: Der Fall Walter Sedlmayr Deutschland 2019 Woche 03/20 Sonntag, 12.01. Bitte die Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.05 ZDF.reportage Abenteuer Hurtigruten Winterzauber am Polarkreis Deutschland 2018 "Ermittler! - Untergang einer Familie" um 5.00 Uhr entfällt 5.35 Nordlichter - Leben am Polarkreis Von Spitzbergen bis Ostsibirien 6.20 Nordlichter - Leben am Polarkreis Von Ostgrönland nach Alaska 7.05 Die Klima-Detektive - Kampf um die Zukunft des Planeten USA 2018 8.55 ZDFzeit Klimawandel - Die Fakten mit Harald Lesch Deutschland 2019 9.39 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 9.40 Weltbewegend - Die Entstehung der Kontinente Afrika Großbritannien 2019 10.25 Weltbewegend - Die Entstehung der Kontinente Australien Großbritannien 2019 11.10 Weltbewegend - Die Entstehung der Kontinente Amerika Großbritannien 2019 11.55 Weltbewegend - Die Entstehung der Kontinente Eurasien Großbritannien 2019 12.40 24 Stunden Erde Am Puls des Planeten Großbritannien 2019 13.25 24 Stunden Erde Naturgewalt Mensch Großbritannien 2019 ( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Die Planeten Jupiter Großbritannien 2019 22.25 Die Planeten Saturn Großbritannien 2019 23.10 Die Planeten Eiswelten Großbritannien 2019 23.55 Terra X Fantastische Phänomene Welt in Bewegung Großbritannien 2017 0.40 Terra X Fantastische Phänomene Bausteine des Lebens Großbritannien 2017 1.25 Weltbewegend - Die Entstehung der Kontinente Afrika Großbritannien 2019 2.10 Weltbewegend - Die Entstehung der Kontinente Australien Großbritannien 2019 2.55 Weltbewegend - Die Entstehung der Kontinente Amerika Großbritannien 2019 3.40 Weltbewegend - Die Entstehung der Kontinente Eurasien Großbritannien 2019 4.20 24 Stunden Erde Am Puls des Planeten Großbritannien 2019 Woche 03/20 Montag, 13.01. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.05 24 Stunden Erde Naturgewalt Mensch Großbritannien 2019 5.50 Die Schätze der Erde Kohle und Öl USA 2017 6.35 Die Schätze der Erde Gold und Eisen USA 2017 7.20 Die Schätze der Erde Diamanten und Smaragde USA 2017 8.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.05 Tod im Sommerhaus - Ein schwedisches Drama Heimtückisches Verbrechen Schweden 2019 ( weiterer Ablauf ab 9.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 10.05 Tod im Sommerhaus - Ein schwedisches Drama Der Prozess Schweden 2019 ( weiterer Ablauf ab 11.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 ZDF-History Entführt in der Wüste Deutschland 2017 21.40 ZDF-History Stalin - Der rote Zar Deutschland 2017 22.25 ZDF-History Franz Josef Strauß und der Milliardendeal Deutschland 2015 23.10 ZDF-History Der Nürnberger Prozess Deutschland 2016 23.50 ZDF-History "Mein Kampf" - das gefährliche Buch Deutschland 2015 0.35 heute journal 1.05 Die Pyramiden Dahschur - Fantastische Entdeckungen Frankreich 2019 1.45 Die Pyramiden Gizeh - Die letzten Geheimnisse Frankreich 2019 2.30 Die Pyramiden Abu Rawash - Verloren in der Zeit Frankreich 2019 3.15 Die Geheimnisse der Cheops-Pyramide Großbritannien 2018 4.00 Time Scanners: Geheimnisse in 3D Die Pyramiden Großbritannien 2017 ( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell