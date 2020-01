ZDFinfo

Mainz, 9. Januar 2020

Woche 02/20 Freitag, 10.01. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 Mythen-Jäger Der Piratenschatz der Kokos-Insel Großbritannien 2014 6.20 Mythen-Jäger Das gelobte Land Großbritannien 2014 7.05 Terra X Mythos Wolfskind - Mogli und die wilden Kinder Deutschland 2016 7.50 forum am freitag 8.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.05 Unsere Zukunft - Kampf gegen Superkeime Schweiz 2018 8.50 37° Der unsichtbare Feind Ein Leben mit dem Keim Deutschland 2019 9.20 Leschs Kosmos Wer stoppt die Killerkeime? Neue Wege der Medizin Deutschland 2019 9.50 Spanische Grippe - Das Geheimnis des Killer-Virus Großbritannien 2018 10.35 ZDFzeit Killerkeime Wenn Antibiotika nicht mehr wirken Deutschland 2019 11.20 Tödliche Wissenschaft - Chemische und biologische Waffen Großbritannien 2016 12.05 Leschs Kosmos Bakterien außer Kontrolle? Der Mikrokosmos rüstet auf Deutschland 2015 12.35 Leschs Kosmos Die geheime Macht der Langeweile Deutschland 2017 13.05 ZDF-History Henker, Hexen und Vampire - Die Geschichte der Unheimlichen Deutschland 2017 13.35 ZDF-History Damenwahl! Frauen im Kampf um die Stimme Deutschland 2019 14.20 ZDF-History Joséphine - Napoleons große Liebe Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 15.50 ZDF-History Gefangen im Kreml - Die russischen First Ladies Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Rockerkrieg Mord und Verrat Deutschland 2017 23.10 Rockerkrieg Neue Fronten Deutschland 2017 23.50 Die Paten von der Ruhr - Mafia-Paradies Deutschland Deutschland 2018 0.35 Das Geheimnis der dunklen Energie Großbritannien 2016 1.20 Aliens - Die Jagd nach dem ersten Beweis Großbritannien 2016 2.05 Mysterien des Weltalls Sind wir alle Aliens? Mit Morgan Freeman USA 2015 2.50 Mysterien des Weltalls Ewige Finsternis Mit Morgan Freeman USA 2010 3.35 Mysterien des Weltalls Das Nichts Mit Morgan Freeman USA 2010 4.20 Das Ende unseres Sonnensystems Großbritannien 2016 Woche 03/20 Freitag, 17.01. Bitte Programmänderung beachten: 4.45 Leschs Kosmos Mit Vollgas in die Zukunft: Die neue Mobilität Deutschland 2017 "Mit 500 PS durch Europa: Mit dem WISO-Truck auf dem Balkan" entfällt Woche 04/20 Samstag, 18.01. Bitte Programmänderung beachten: 4.15 ZDF-History Die großen Rätsel der Archäologie Deutschland 2012 "Apokalypse Ägypten: Das Geheimnis der Pyramide" entfällt Montag, 20.01. Bitte Programmänderungen beachten: 9.15 Auf Verbrecherjagd - Streit unter Geschwistern Großbritannien 2018 "Der Fall Joanna Dennehy" entfällt 10.00 Der Fall Lorraine Thorpe Großbritannien 2014 "Der Fall Steve Wright" entfällt ( weiterer Ablauf ab 10.45 Uhr wie vorgesehen ) Mittwoch, 22.01. Bitte Programmänderung beachten: 12.30 Ermittler! DNA lügt nicht Deutschland 2018 "Ermittler! - Gefährliche Doppelleben" entfällt ( weiterer Ablauf ab 13.00 Uhr wie vorgesehen ) Donnerstag, 23.01. Bitte Programmänderung beachten: 9.15 ZDFzeit Geheimnisse des Zweiten Weltkriegs Das Geheimnis von U 513 Deutschland 2012 "ZDF-History: Die Todesfahrt der Bismarck" entfällt ( weiterer Ablauf ab 9.45 Uhr wie vorgesehen )

